V pričakovanju nasilja Trumpovih podpornikov na pomoč tudi nacionalna garda

Županja Washingtona Muriel Bowser bo na izgrede dobro pripravljena

Županja ameriške prestolnice Washington Muriel Bowser je v pričakovanju nasilja podpornikov predsednika ZDA Donalda Trumpa med potrjevanjem njegovega volilnega poraza na volitvah proti Joeu Bidnu v zveznem kongresu v sredo poklicala na pomoč nacionalno gardo.

Trumpovi privrženci se bodo v prestolnici začeli zbirati že danes, jutri pa bodo nudili podporo z ulice republikanskim kongresnikom, ki bodo ugovarjali potrditvi Bidnove zmage na volitvah. Napovedani protesti vzbujajo skrb, ker bodo nekateri Trumpovi privrženci, predvsem člani skrajno desnih organizacij, v prestolnico prišli oboroženi.

Poleg mestne policije in Trumpovih nasprotnikov se jim bo tako zoperstavila tudi vojska. Dosedanji protesti v podporo Trumpu po volitvah sicer niso bili pretirano množični niti pretirano nasilni. Nobenega dvoma ni, da bo spet prišlo do spopadov med Trumpovimi privrženci in nasprotniki, kar bo služilo kot dobro ozadje dogajanja v kongresu, kjer so politiki razdeljeni, tako kot so državljani.

UbZ07wdnQ-s

Trump, ki volilnega poraza ne priznava in se ne želi posloviti od oblasti, proteste vzpodbuja. Na Twitterju promovira napovedi protesta in obljublja, da bo tam. V Washingtonu bo, verjetno pa ne blizu protestov. Doslej je svoje privržence na dveh protestih v Washingtonu le pozdravil od daleč s preletom helikopterja na partijo golfa, drugič pa iz limuzine.