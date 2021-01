Trije novinarji obsojeni na dolgoletne kazni

Sodišče jim je dosodilo med 11 in 15 let zapora, ker naj bi širili protidržavno propagando

Trojici novinarjev je včeraj sodišče v Hošiminhu dosodilo med 11 in 15 let zapora, ker naj bi širili protidržavno propagando. Več mesecev naj jim ne bi bila dovoljena komunikacija z nikomer, tudi pravne pomoči naj bi bili deležni šele tik pred začetkom sojenja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Trojica novinarjev - Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy in Le Huu Minh Tuan - pripada Neodvisnemu novinarskemu združenju Vietnama (IJAVN), ki je bilo ustanovljeno leta 2014 in se zavzema za svobodo medijev. Država je združenje razglasila za nezakonito organizacijo.

Odvetnik dveh obtoženih Dang Dinh Manh je povedal, da je Dung dobil 15 let zapora, Thuy in Tuan pa po 11 let. Po izpustitvi bodo vsi trije morali še tri leta prestati v hišnem zaporu. Kot je zatrdil, sodišče ni prisluhnilo nobenemu izmed njegovih argumentov. Kazni je označil za preostre.

Dunga, ki je bil na čelu IJAVN, so prijeli novembra 2019, Thuya, ki ga je na tem položaju nasledil, pol leta za njim, Tuana pa junija lani. Glede na navedbe policije so vsi sodelovali v "javni dejavnosti, ki resno krši zakone, je nevarna, negativno vpliva na družbeno stabilnost ter varnost in red".

Vodja regionalne enote nevladne organizacije Amnesty International Emerlynne Gil je menila, da sodba izraža "skrajni prezir vietnamskih oblasti do svobodnih medijev". "Zadaja še en udarec vsem v Vietnamu do dostopa do neodvisnih informacij," je dodala.