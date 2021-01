Število ženskih režiserk se je povečalo, a večino hollywoodskih filmov še vedno režirajo moški

Letna raziskava o zastopanosti spolov v hollywoodski filmski industriji

Ptice roparice (in fantastična osamosvojitev Harley Quinn)

Letna raziskava o zastopanosti spolov v hollywoodski filmski industriji je za leto 2020 pokazala, da so ženske režirale 16 odstotkov od stotih najuspešnejših hollywoodskih filmov. Pokazala pa je tudi, da glede drugih poklicev za kamero še vedno vlada veliko neravnovesje, piše spletni portal The Guardian.

Če so režiserke lani predstavljale 16 odstotkov, pa so po pisanju spletnega portala v letu 2019 predstavljale 12 in v letu 2018 le štiri odstotke.

Poročilo o zastopanosti spolov so pripravili na Državni univerzi v San Diegu. Po besedah Marthe Lauzen, ustanoviteljice univerzitetnega Centra za študije žensk pri filmu in na televiziji, ki je opravil omenjeno študijo, bi lahko povečanje števila režiserk v dveh zaporednih letih kazalo na to, da se ravnovesje med spoloma vendarle spreminja.

"Čeprav niso izšli nekateri najbolj pričakovani letošnji visokoproračunski filmi režiserk, denimo Eternals v režiji Chloe Zhao in Črna vdova v režiji Cate Shortland, se je odstotek režiserk v letu 2020 povečal," je poudarila.

ybji16u608U

"Dobra novica je, da smo že dve leti zapored priča povečanju števila režiserk. Tako se je prekinil sicer uveljavljen vzorec, da je eno leto njihovo število poskočilo in se naslednje leto ponovno zmanjšalo. Slaba novica pa je, da 80 odstotkov najboljših filmov še vedno nima na čelu ženske," je še povedala Martha Lauzen.

Raziskava pa je tudi pokazala, da pri drugih poklicih za kamero še vedno prevladujejo moški. Po besedah Marthe Lauzen ostaja osupljiva neuravnoteženost, saj pri skoraj 70 odstotkih filmov ključne položaje režiserja, scenarista, izvršnega producenta, producenta, montažerja ali snemalca zaseda manj kot pet žensk.

Študija, ki jo sicer izvajajo že več kot dve desetletji, je letos zajela tudi spletno občinstvo, ki se je s pandemijo covida-19 močno povečalo. Pokazala je, da je tu odstotek režiserk nižji, in sicer le slabih deset odstotkov.

Čeprav je pandemija zamaknila izid marsikaterega filma in so bili festivali zaradi zaprtih kinodvoran filme prisiljeni prikazovati na spletu, so filmi režiserk, kot sta Ptice roparice (in fantastična osamosvojitev Harley Quinn) Cathy Yan in Čudežna ženska 1984 Patty Jenkins, obveljali za nekatere izmed največjih filmov lanskega leta.

kGM4uYZzfu0

XW2E2Fnh52w

Na letošnji podelitvi oskarjev bi tako lahko po pisanju spletnega portala dobili zmagovalko v kategoriji, v kateri je bilo v zgodovini podeljevanja nagrade za zlati kipec doslej nominiranih le pet žensk.

Kot tiste, ki bi lahko prišli do nominacije, spletni portal izpostavlja filme Obetavna mladenka v režiji Emerald Fennell, First Cow v režiji Kelly Reichardt, Nomadland v režiji Chloe Zhao in One Night In Miami v režiji Regine King. Če bi zlati kipec prejela katera od naštetih režiserk, bi postala druga ženska s to prestižno nagrado po Kathryn Bigelow, ki je oskarja za režijo kot prva režiserka prejela leta 2010 za film Bombna misija.

T84800584V8

6sxCFZ8_d84

K8vf_Cmh9nY