Erjavec: »15. januarja bomo vložili konstruktivno nezaupnico, pričakujem 43 poslanskih podpisov«

Nezaupnico vladi Janeza Janše bodo 15. januarja vložili ne glede na to, koliko poslancev se bo pod predlog podpisalo

Predsednik DeSUS in potencialni mandatar za novo vlado Karl Erjavec je po današnjem sestanku s strankami Koalicije ustavnega loka (KUL) sporočil, da bodo 15. januarja vložili konstruktivno nezaupnico. Pričakuje, da jo bodo podprli s 43 poslanskimi podpisi ter da bi se v tem času nadaljevali neformalni pogovori s predstavniki SMC. Ta je sicer podporo Erjavcu odrekla.

Erjavec je v izjavi medijem pred Državnim zborom (DZ) spomnil, da je predstavnikom SMC že poslal vabilo na pogovore, a odziva ni prejel. SMC je sicer po seji sveta minuli teden sporočila, da Erjavca za mandatarja ne podpira.

Nezaupnico vladi Janeza Janše bodo 15. januarja vložili ne glede na to, koliko poslancev se bo pod predlog podpisalo, je napovedal Erjavec, ki bo kandidat za mandatarja za sestavo nove vlade. Organi LMŠ, SD, DeSUS in SAB so njegovo kandidaturo za mandatarja že podprli, medtem ko so iz Levice danes sporočili, da bodo organi stranke v sredo odločali o konstruktivni nezaupnici, podpisih poslancev in podpori Erjavcu. Erjavec pričakuje, da ga bodo podprli.

Pričakuje tudi, da bodo na tajnem glasovanju o nezaupnici vladi dosegli potrebnih 46 poslanskih glasov za izvolitev novega predsednika vlade. "Treba je vedeti, da je še nekaj časa do vložitve konstruktivne nezaupnice. Je pa nujno potrebno, da DZ pove, kakšno politiko želi v prihodnosti," je dejal.

Zatrdil je, da nezaupnice ne bodo vložili zato, da bi rušili vlado, ampak predvsem zato, "da bi zaustavili rušenje države". "Vidimo, da je vlada neuspešna pri epidemiji, ogrožena je neodvisnost institucij, posega se v svobodo medijev. Mi želimo ustaviti to denormalizacijo države," je naštel.

Karl Erjavec

Po njegovih navedbah tudi želijo, da smo v družbi držav, ki sodijo med jedrne države EU. "Kot naših glavnih partnerjev ne vidimo Madžarske, Poljske in podobno," je še dodal Erjavec.

Prvak DeSUS računa tudi na podpise poslancev svoje stranke, čeprav štirje od petih članov poslanske skupine že vse od izstopa DeSUS iz koalicije molčijo. V torek bodo imeli sestanek s poslansko skupino in tam pričakuje podpise štirih poslancev pod konstruktivno nezaupnico, je danes poudaril Erjavec. Štiri stranke KUL imajo 39 poslanskih glasov.

Obenem pa je Erjavec oster do ministra za kmetijstvo iz vrst DeSUS Jožeta Podgorška, ki tudi po izstopu stranke iz koalicije ni odstopil s položaja, tako kot je z mesta ministra za zdravje odstopil Tomaž Gantar. Po Erjavčevih ocenah Podgoršek s tem krši statut DeSUS, o čemer bodo odločali organi stranke in po njegovem mnenju verjetno ugotovili, da ni več član DeSUS.

Statut stranke namreč v 41. členu določa, da mora v primeru izstopa DeSUS iz vladne koalicije njen minister odstopiti. Če tega ne stori, mu preneha članstvo v stranki.

Vendar pa so organi stranke ob tem, ko so pred nekaj tedni izglasovali izstop iz Janševe koalicije, odločitev o usodi dveh ministrov prepustili Janši. Gantar je dan zatem odstopil s položaja, Podgoršek pa odstopne izjave Janši ni poslal. Neuradno se že odtlej ugiba, da tega niti ne namerava storiti.

Po Erjavčevih besedah so sklepi izvršnega odbora in sveta stranke zelo jasni. Kot je pojasnil, je bil sklep sprejet predvsem zaradi ministra za zdravje, da ne bi doživljal očitkov, da je zapustil vlado čez noč v takšnih razmerah. Pričakovali so, da bo tudi Podgoršek takrat, ko se bo Janša odrekel Gantarju, storil podobno.