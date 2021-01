Kacin: »Cepljena oseba umrla zaradi ponovljenega srčnega infarkta«

Komisija neodvisnih strokovnjakov bo primer natančno preučila in nato z rezultati seznanila javnost

Vzrok smrti starejše osebe, ki je umrla po cepljenju proti covidu-19, je po prvi oceni strokovnjakov ponovljeni srčni infarkt, je na današnji novinarski konferenci pojasnil vladni govorec Jelko Kacin. Po ustaljenih postopkih so oblikovali komisijo neodvisnih strokovnjakov, ki bo primer natančno preučila in javnost seznanila s končnimi rezultati.

Da je ena oseba po cepljenju umrla, je nedavno zaokrožilo na družbenih omrežjih, v ponedeljek pa so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) potrdili, da so prejeli eno prijavo smrti, ki časovno sovpada s cepljenjem v enem od domov za starejše. NIJZ je o tem že obvestil ministrstvo za zdravje.

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin pa je danes pojasnil, da gre za starejšo osebo iz enega od domov za starejše, ki se je tako kot ostali sama odločila, ali se bo cepila. Nato pa se ji je ponovil srčni infarkt in je umrla.

"Takoj ko je do tega prišlo, je bila izdana prva ocena strokovnjakov, da dogodka med seboj nista povezana. Do izteka življenja ali predčasnega izteka življenja ni prišlo zaradi cepljenja, pač pa je šlo za ponovljen srčni infarkt. To je vse, kar v tem trenutku vemo," je dejal Kacin.

Oblikovali so tudi komisijo neodvisnih strokovnjakov, "nikakor ne iz hiše, kjer je nastopila smrt". Komisija primera sicer še ni obravnavala. Kot je dejal Kacin, bodo javnost seznanili s končnim rezultatom, saj ne želijo, da "bi kdorkoli izvajal pritisk na delo neodvisne komisije".

Kot je v današnji izjavi za medije pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne, komisijo sestavljajo štirje člani, in sicer infektolog, internist, epidemiolog z NIJZ in predstavnik agencije za zdravila in medicinske pripomočke.

Taka skupina se po protokolu za cepljenje proti covidu-19 oblikuje za vsak primer težjega dogodka, ki sovpada s cepljenjem, je še navedla. Magajne predvideva, da bo komisija, ki so jo zaprosili, da primer čim prej obravnava, preiskavo končala v enem tednu.

Skupini so že posredovali vso medicinsko dokumentacijo, povezano s primerom, ki je na ministrstvu po njenih besedah sicer niso odpirali. Zato tudi ni mogla komentirati Kacinovih navedb glede ponovljenega srčnega infarkta kot vzroka smrti in časa smrti. Po nekaterih informacijah naj bi oseba umrla že 29. novembra, dva dni po začetku cepljenja v Sloveniji. Potrdila pa je, da so na ministrstvu informacijo o tem s strani NIJZ prejeli v ponedeljek.

"Vsako cepivo, ki je zdravilo, ima lahko neželene učinke. Kljub vsemu pa so v uporabo dana zdravila, ki imajo večjo korist kot morebitne stranke učinke, iz tega vidika verjamem v cepljenje in ko bom na vrsti, se bom tudi cepila."



Marija Magajne,

državna sekretarka na ministrstvu za zdravje

"Ko bo komisija svoje opravila, bo zelo jasno povedala, za kaj gre," je prepričana državna sekretarka. Po njenih besedah je prav, da se vsak dogodek razišče in ugotovi, za kaj gre.

"Vsako cepivo, ki je zdravilo, ima lahko neželene učinke. Kljub vsemu pa so v uporabo dana zdravila, ki imajo večjo korist kot morebitne stranke učinke, iz tega vidika verjamem v cepljenje in ko bom na vrsti, se bom tudi cepila," je napovedala. Na ministrstvu tudi ugotavljajo, da zanimanje za cepljenje proti covidu-19 med zdravstvenimi delavci narašča.

Tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je danes poudaril, da ne moremo ničesar prejudicirati, dokler preiskava s strani zdravstva ni končana. Ocenil pa je, da sistem nadzora varnosti cepiva poteka dobro in je v tem času še posebej poostren.

