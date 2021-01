Zaradi ukrepov prestavljena tudi podelitev grammyjev

Glasbene nagrade bodo šele marca

Taylor Swift

© Flickr

Tudi podelitev glasbenih nagrad grammy, ki je bila načrtovana za 31. januar v Los Angelesu, je zaradi hitrega širjenja novega koronavirusa v ameriški zvezni državi Kalifornija preložena na 14. marec, je sporočila Ameriška diskografska akademija.

"Ob poslabšanju razmer glede covida-19 v Los Angelesu, ko so bolnišnice preobremenjene, enote za intenzivno nego na robu svojih zmogljivosti in ko lokalne in državne oblasti uvajajo nove ukrepe, smo prišli do zaključka, da je preložitev prireditve edina pravilna odločitev," so po pisanju francoske tiskovne agencije AFP v izjavi za javnost zapisali organizatorji prireditve.

Dodali so, da ni nič pomembnejšega od zdravja in varnosti ljudi v glasbeni skupnosti in vseh tistih, ki s odelujejo pri pripravi prireditve.

Ali bo prireditev vodil komik Trevor Noah, kot je bilo prvotno predvideno, po pisanju AFP zaenkrat še ni jasno. V povezavi z v januarju napovedano podelitvijo nagrad so sicer organizatorji pred časom sporočili, da bo letošnja izdaja večji del virtualna, pri čemer podrobnosti niso razkrili.

Nominirance je Ameriška diskografska akademija razglasila konec novembra, pri čemer so se glasbeniki z različnih koncev sveta oglašali preko videa. Z največ nominacijami se lahko pohvalijo Beyonce, Dua Lipa, Taylor Swift in raper Roddy Ricch.

Kot še piše AFP, je lani zaradi pandemije več podelitev nagrad potekalo virtualno. Zaradi covida-19 pa so preložili tudi letošnjo podelitev oskarjev, ki bo 25. aprila. Los Angeles je sicer trenutno eno od žarišč pandemije covida-19.