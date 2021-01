Je cepljenje proti covidu-19 priporočljivo za osebe z alergijami?

Osebe s prepoznanimi alergijami se lahko cepijo proti covidu-19, razen če imajo alergijo na katero od sestavin v cepivu

Dr. Alojz Ihan

© Borut Krajnc

Osebe s prepoznanimi alergijami se lahko cepijo proti covidu-19, razen če imajo alergijo na katero od sestavin v cepivu. Cepivo, ki ima v tem trenutku dovoljenje v EU, temelji na osnovi mRNK in ima maloštevilne sestavine. Kot potencialni alergen je prepoznan le polietilen glikol, ki se v medicini veliko uporablja, alergije nanj pa so redke.

Evropska agencija za zdravila (EMA) je doslej dala pogojno dovoljenje za cepivo Pfizerja in BioNTecha, včeraj pa še za cepivo Moderne, ki ga je razvila v sodelovanju z inštitutom NIAD.

Obe cepivi sta osnovani na inovativni platformi, ki je doslej še niso uporabljali. Sestavljeni sta iz delca molekule RNK novega koronavirusa, ki nosi zapis za tarčni virusni protein. Ker je omenjeni RNK zelo občutljiv na razgradnjo, sta pri obeh družbah za povečanje stabilnosti in vnosa RNK v celice uporabili maščobni delec, v katerem je RNK.

Zabeleženi so bili posamezni primeri anafilaktične reakcije po cepljenju s Pfizerjevim cepivom. Za take primere mora biti na voljo ustrezna medicinska oskrba in nadzor cepljenih oseb, osebo se po cepljenju opazuje še 15 minut. V primeru anafilaktične reakcije po prejemu prvega odmerka cepiva, se cepljenje z drugim odmerkom odsvetuje.

Cepivi sta tako sestavljeni iz delca RNK oz. mRNK, lipidov, elektrolitov in sukroze. Kot potencialni alergen je prepoznan le polietilen glikol (PEG). Ta je sestavina okoli tretjine zdravil v tabletah in se nahaja tudi v številnih preparatih za injiciranje, alergije nanj pa so redke, navaja predstojnik katedre za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete Univerze v Ljubljani Alojz Ihan v gradivu za strokovno javnost o cepivu proti covidu-19.

Medtem pa se osebe, ki so imele anafilaktične reakcije na alergene, ki niso sestavine cepiva (kot so denimo penicilin ali druga zdravila, piki čebel ali os ter arašidi ali druge vrste hrane), lahko cepijo, navaja Ihan.