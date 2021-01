Janša: »Odpiranje šol bi bilo preveč tvegano«

Premier in začasni minister za zdravje Janez Janša je predstavnikom šolstva dejal, da bi ukrepe začeli sproščati šele v začetku pomladi, aprila ali maja

Janez Janša, premier in začasni minister za zdravje

Iz današnjega srečanja premierja Janeza Janše s predstavniki vzgoje in izobraževanja je sklepati, da premier in zdravstvena stroka trenutno nista naklonjena skorajšnjemu odpiranju šol in vrtcev. Epidemiološka slika se je namreč po božično-novoletnih praznikih poslabšala, so opozorili. Bo pa vlada o tem po Janševih besedah odločala v četrtek.

Janez Janša

Kot je dejal Janša, je odpiranje šol v največji meri odvisno od epidemiološkega položaja.

Ta se je po besedah direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milana Kreka po božično-novoletnih praznikih poslabšal. Najnovejši podatki in napovedi namreč kažejo, da se bo število okužb in sprejetih v bolnišnice v prihodnjih dneh povečevalo, kar je po božično-novoletnih praznikih splošen trend v EU, je povedal. Po njegovih besedah obstaja upanje, da se bo položaj začel izboljševati konec januarja.

Janša je izpostavil, da je poslabšanje epidemiološke slike posledica sprostitve nekaterih ukrepov med božično-novoletnimi prazniki. Za sprostitve so se po njegovih besedah po zgledu več drugih evropskih držav odločili, ker je "Evropa na Evropskem svetu decembra ocenila, da zaradi psiholoških posledic nekatera sproščanja naredijo manj škode, kot če jih ne bi bilo". "Mi smo temu sledili, smo pa vedeli, da bo račun prišel in bo prihajal v prihodnjih 10 dneh," je dejal.

Kolikor je bilo razumeti, Janša prehitremu odpiranju vrtcev in šol ni naklonjen. Posledica sproščanja nekaterih zapor, ki omogočajo več stotisoč novih stikov na dan po vsej državi, je lahko zelo gotovo to, da bomo imeli nato šolo na daljavo do aprila ali maja, "tega pa si ne želimo", je opozoril. Zato je po njegovih besedah v skupnem interesu, da "potrpimo še malo in premagamo še ta val, ki prihaja po praznikih". Kot omejitev pri sproščanju je navedel zmogljivosti zdravstvenega sistema.

Šolstvo bo po Janševih besedah sicer prioriteta pri sproščanju, "a nič ne bomo dosegli, če vse odpremo in smo potem zaprti do aprila". "Po napovedih evropskih inštitutov bo namreč cepljenje začelo bistveno vplivati na epidemijo, ko se bo lahko sproščalo druge ukrepe, šele aprila," je povedal.

Po premierjevih besedah pa obstaja tudi možnost, da šole odpiramo po "neki vmesni možnosti", kot to počnejo ponekod v Evropi. "To pomeni polovične razrede, polovičen čas, brez mešanja, s strogim nadzorom in podobno, " je dejal. To je kot možnost omenil tudi Krek in pri tem izpostavil sistem Belgije, kjer pouk dva tedna poteka v šolah, dva tedna pa na daljavo.

Glavnega tajnika Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Branimirja Štruklja so tovrstne izjave odgovornih na srečanju presenetile. "Če sem namreč prav razumel, opozarjate, da razmere niso take, da bi omogočale odprtje vrtcev in osnovnih šol," je dejal. V sindikatu so namreč po njegovih besedah razumeli, da je ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec napovedala, da bi v ponedeljek v šolo lahko odšli učenci prvega triletje osnovne šole. Ponovil je njihovo stališče, da je treba šole in vrtce odpreti čim prej, "seveda pa mora biti to varno".

Branimir Štrukelj

Da si želijo čim prejšnje odprtje šol in vrtcev so na srečanju, ki še traja, poudarili tudi ministrica in navzoči ostali predstavniki vzgoje in izobraževanja. A so tudi oni izpostavili, da si želijo, da vračanje poteka varno ter da se šole in vrtci ne odpirajo za vsako ceno. Izrazili so polno pripravljenost, da prispevajo k varnemu vračanju.