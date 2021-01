VIDEO: Trumpovi privrženci vdrli v kongres

Gre za prvi napad na ameriški kongres po letu 1812, ko so ga zažgale britanske sile

Privrženci predsednika ZDA Donalda Trumpa so danes vdrli v kongresno palačo in prekinili proces potrditve izida predsedniških volitev 3. novembra. Zasedanje obeh domov kongresa je prekinjeno. Poslanci so se zatekli v svoje pisarne.

Gre za prvi napad na ameriški kongres po letu 1812, ko so ga zažgale britanske sile. Washington je kasneje doživel številne velike proteste, vendar so Trumpovi podporniki prišli v zgodovino kot prvi, ki jim je uspelo vdreti v poslopje. Kongresna palača je trenutno obkoljena z vseh strani, kongresniki pa čakajo na policijske okrepitve, da lahko nadaljujejo z delom.

Pred tem je Trump privržence med govorom pred Belo hišo pozval, naj gredo nad kongres, sam pa se je umaknil v Belo hišo. Trump ne priznava volilnega poraza proti demokratu Josephu Bidnu in še naprej trdi, da so bile volitve velika prevara, česar pa mu doslej ni uspelo z ničemer dokazati.

Kongresna palača je trenutno obkoljena z vseh strani, kongresniki pa čakajo na policijske okrepitve, da lahko nadaljujejo z delom.

Napad na kongres je presenetil kongresno policijo, ki je sicer poslopje zavarovala z barikadami in enotami, ki so tudi uporabile solzivec, vendar je bilo policistov premalo. Županja Washingtona Muriel Bowser je pred pričakovanimi protesti poklicala na pomoč nacionalno gardo, vendar vojske okrog kongresa ni bilo.

Pred napadom je kongres začel formalno sejo za potrditev izida glasovanja elektorjev 14. decembra, ki so prisodili zanesljivo zmago Bidnu nad Trumpom s 306 proti 232. Biden je dobil tudi skoraj osem milijonov glasov volivcev več od Trumpa.

Predsedujoči skupnemu zasedanju podpredsednik ZDA Mike Pence je tik pred začetkom seje kongresu pisno sporočil, da nima ustavnih pooblastil za spreminjanje volilnega izida, kot je to zahteval Trump.

Potrjevanje izida volitev so sicer skoraj nemudoma prekinili Trumpovi kongresni podporniki z ugovorom na izid volitev v Arizoni, potem so nameravali storiti podobno še z drugimi državami, kjer je zmagal Biden, a je nato prišlo do vdora v kongres.

Vodja senatne večine republikanec Mitch McConnell je v svojem nagovoru kolege pozval, naj ne vlagajo ugovorov, ker bodo s tem škodili Ameriki. "Volivci so povedali svoje in če jih preglasujemo, bomo za vedno škodovali naši republiki," je dejal McConnell, preden se je s kolegi zatekel na varno.

Vdor v kongres je streznil tudi komentatorje Trumpu naklonjene televizije Fox News, ki izražajo ogorčenje nad dogajanjem, čeprav hkrati s protestniki in Trumpom krivijo tudi kongresno policijo, da ni bolje poskrbela za varnost.

SiUE_3LtS9I

274nxoFUeNM

f437y6UVjD8

BKy84YmL-sU