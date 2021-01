V streljanju v ameriškem kongresu ranjena ženska

Policija je v poslopju ameriškega kongresa, kamor so danes vdrli privrženci predsednika Donalda Trumpa, izvlekla orožje, uporabili so tudi solzivec, poročajo ameriški mediji. Ena oseba je ranjena, poroča CNN. Vodstvi senata in predstavniškega doma sta na varnem, prav tako podpredsednik Mike Pence in njegova naslednica Kamala Harris.

Oba domova kongresa sta potrjevala zmago Joeja Bidna na predsedniških volitvah 3. novembra, ko so v poslopje vdrli Trumpovi podporniki.

V streljanju naj bi bila ena ženska ustreljena v prsi in naj bi bila v kritičnem stanju, poroča CNN, ki drugih podrobnosti o dogodku ne navaja.

Protestniki so vdrli tudi v senatno dvorano, eden od protestnikov je, kot kažejo posnetki televizijske mreže CNN, sedel na sedež predsedujočega, kjer je še malo pred tem sedel podpredsednik Pence.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so kongresnikom in drugim v poslopju naročili, naj si nadenejo plinske maske.

Nekateri ameriški mediji dogajanje opisujejo kot poskus državnega udara s strani Trumpovih privržencev.

"Predsednik ZDA spodbuja k udaru. Ne bo nas prestrašil," pa je tvitnila demokratska članica predstavniškega doma Karen Bass.

