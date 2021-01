Trump najprej protestnike naščuval, zdaj pa jih miri

Med Trumpovimi privrženci, ki so vdrli v palačo, so tudi oboroženi

Trumpovi zadnji tviti

© Twitter

Potem ko je privržence pozval, naj gredo na kongres, je predsednik ZDA v odhajanju Donald Trump svojim podpornikom, ki oblegajo kongresno palačo, tvitnil, naj ostanejo mirni. Ameriški mediji poročajo tudi, da je nekaj Trumpovih privržencev, ki so vdrli v palačo, oboroženih. Fotografije iz senata kažejo ljudi z izvlečenimi pištolami, govori se o poskusu udara.

"Prosim vas, da podpirate našo kongresno policijo in druge policije. Oni so resnično na strani naše države. Ostanite mirni," je tvitnil Trump.

Protestnikom je pred tem uspelo prekiniti skupno zasedanje obeh domov ameriškega kongresa za formalno potrditev demokrata Josepha Bidna na volitvah 3. novembra. Razmere so napete in novice se vrstijo, med njimi poročila prič, da je odjeknilo tudi nekaj strelov, vendar potrditve še ni.

Trumpovi privrženci vztrajajo, da niso nasilni in niso naredili nič narobe, ker je kongres ljudska hiša, kamor so poslali svoje predstavnike, do katerih imajo dostop. To je tehnično res, saj lahko v kongresno palačo oziroma kongresne pisarniške zgradbe vstopi vsakdo - potem ko gre skozi varnostno kontrolo.

Po prekinitvi zasedanja so se kongresniki zatekli na varno v svoje pisarne ali ostali v dvorani predstavniškega doma. Kongresna policija čaka na okrepitve in vmes skuša prepričati tiste, ki so vdrli, da odidejo.

Županja Muriel Bowser in predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi sta pozvali, naj na pomoč vpokličejo nacionalno gardo. Odločitev še ni sprejeta, vendar pa je županja od 18. ure po krajevnem času naprej ukazala policijsko uro.

Nekateri medijski komentatorji so dogajanje označili za poskus udara. Vdor je streznil tudi sicer Trumpu naklonjene medije, kot je televizija Fox News, številni republikanski člani kongresa pa se zgražajo, govorijo, da se to ne sme dogajati v Ameriki, ker "niso Rusija".

Potrditev Bidnove zmage bi se tako ali tako zavlekla, ker je precej republikanskih kongresnikov začelo vlagati ugovore na volilne izide po državah. Demokrati upajo, da bo nasilni vdor streznil tudi njihove republikanske kolege, da ugovore, ki nimajo možnosti za uspeh, umaknejo.

