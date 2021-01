Zdravnik Zimmermann izgubil tožbo proti novinarki Eugeniji Carl

Zimmermann je po poročanju o njegovem spornem delu zahteval opravičilo, umik vsebin, prepoved nadaljnjih kršitev in odškodnino

Višje sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbo zdravnika Janeza Zimmermanna na prvostopenjsko sodbo v tožbi proti RTV Slovenija in novinarki Eugeniji Carl, je na Facebooku danes sporočila novinarka. Sodba je tako postala pravnomočna. Zimmermann je po poročanju o njegovem spornem delu zahteval opravičilo, umik vsebin, prepoved nadaljnjih kršitev in odškodnino.

Višje sodišče je 16. decembra lani odločilo, da je novinarka na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) Eugenija Carl pri poročanju o sporni zdravniški dejavnosti, ki je po oceni sodišča že sama po sebi v javnem interesu, k poročanju pristopila skrbno, informacije pridobila od zanesljivih virov in jih dodatno preverila, je razvidno iz sodbe, objavljene na njenem Facebook profilu. Tudi novinarkine vrednostne sodbe, ki jih je v prispevkih uporabila, so ostale v okviru razprave o Zimmermannovem delu, ki je v javnem interesu, je zapisalo višje sodišče.

"Še ena dobljena," pa je o sodni zmagi na Facebooku zapisala novinarka Televizije Slovenija Eugenija Carl.

Pred tem je Zimmermannov tožbeni zahtevek julija 2019 v celoti zavrnilo že ljubljansko okrajno sodišče. Ugotovilo je, da se je Carl pri poročanju opirala na izpovedi številnih bolnikov in zdravnikov ter je lahko tako utemeljeno verjela v tisto, o čemer je poročala, prav tako je lahko utemeljeno podvomila v zdravnikovo strokovnost. Pri pripravi prispevkov je po oceni sodišča ravnala skrbno. Zimmermann pa je imel določene navedbe možnost tudi pojasniti, a tega ni storil. Sodišču se tudi ni zdelo sporno, da je novinarka delo Zimmermanna posnela prikrito oziroma s t. i. vabo. Sodbo je sedaj potrdilo še višje sodišče.

Televizija Slovenija je sicer maja 2016 poročala, da je Zimmermann kot zasebni zdravnik v Sloveniji in v Trstu dvajset let množično operiral krčne žile. Pri tem naj bi pod nož zvabil zdrave ljudi, ki naj bi jih zavajal, da jim bo pozdravil žilne zaklopke. Operiral naj bi v neprimernih prostorih in z neprimernimi metodami. Zimmermann je navedbe tedaj zanikal, jeseni 2016 pa je izstopil iz zdravniške zbornice. Ta je nad njegovim delom izvedla strokovni nadzor, ki je prav tako potrdil nepravilnosti pri njegovem delu.