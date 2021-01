Na poti nacionalna garda z drugimi pripadniki zveznih enot

"Vsak ima pravico do mirnega protesta, a tega napada na Kapitol ne bomo tolerirali," je tvitnil podpredsednik ZDA Mike Pence

Na poti v poslopje ameriškega kongresa, kamor so danes vdrli podporniki ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je nacionalna garda, je sporočila Bela hiša. Podpredsednik Mike Pence pa je protestnike pozval, naj takoj zapustijo Kapitol. CNN medtem poroča, da je bilo v nasilju ranjenih več policistov in da so najmanj enega odpeljali v bolnišnico.

"Na ukaz predsednika Trumpa je na poti nacionalna garda z drugimi pripadniki zveznih enot," je tvitnila Trumpova tiskovna predstavnica Kayleigh McEnany.

Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden je predsednika Donalda Trumpa, čigar podporniki so vdrli v kongres, pozval, naj nemudoma javno zahteva konec tega obleganja.

Podpredsednik ZDA Mike Pence, ki je vodil zasedanje v senatu, je ostro obsodil proteste. "Vsak ima pravico do mirnega protesta, a tega napada na Kapitol ne bomo tolerirali," je tvitnil. Protestnike je pozval, naj takoj zapustijo kongresno poslopje.

"Naša demokracija je pod napadom, kot ga še ni bilo, napadom na vladavino prava in predstavnike ljudstva."



Joe Biden,

novoizvoljeni predsednik ZDA

Kongres bi moral danes formalno potrditi zmago demokrata Joeja Bidna na predsedniških volitvah 3. novembra, a so zaradi vdora zasedanje prekinili. Zaenkrat ni znano, kdaj se bo zasedanje nadaljevalo, Biden pa naj bi, kot so sporočili, še danes nagovoril državljane.

