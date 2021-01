»Najbolj dramatičen izziv ameriškemu demokratičnemu sistemu po državljanski vojni«

Svetovni mediji obsojajo včerajšnja ravnanja Trumpa in njegovih podpornikov

Naslovnica časnika The Times

© The Times

Kaos ob vdoru podpornikov predsednika ZDA v odhajanju Donalda Trumpa v ameriški kongres je glavna novica na današnjih naslovnicah po vsem svetu, ki so dogajanje med drugim povzele z naslovi "Oblegana demokracija" in "Udar norosti". V veliki meri tisk, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP, krivdo pripisuje Trumpu, češ da je spodbujal nasilje.

V Veliki Britaniji je The Times poročanje iz ZDA naslovil "Trumpovi podporniki napadli srce ameriške demokracije", The Daily Telegraph pa piše o "oblegani demokraciji" ter "prizorih nasilja in kaosa brez primere". Za Guardian dogajanje predstavlja "najbolj dramatičen izziv ameriškemu demokratičnemu sistemu po državljanski vojni".

Poročanje glavnih evropskih časnikov sta zaznamovali tudi besedi "sramota" in "kaos". Nemški Die Welt je objavil uvodnik z naslovom "Dan sramote za ameriško demokracijo". "ZDA so doživele svoj prvi poskus nasilnega udara," je zapisal njihov dopisnik Clemens Wergin in dodal, da "so politično odgovorni predsednik, njegove laži in republikanska stranka brez hrbtenice".

Süddeutsche Zeitung v prispevku z naslovom "Udar norosti" prav tako piše o sramoti v Washingtonu, medtem ko španski El Pais navaja, da je Trump "spodbujal kaos". Italijanska La Repubblica je šla še dlje in potegnila vzporednice z vzponom na oblast italijanskega diktatorja Benita Mussilinija.

Časnik Corriere della Serra se je posvetil profilu skupine Proud Boys, ki podpira Trumpa - označil jih je za desne skrajneže, ki da jih je neposredno spodbudil Trump. "Ta je potem na televiziji poskušal zmanjšati pritisk: 'Mi smo stranka zakona in reda.' A prepozno."

Naslovnica francoskega Liberation je naslovljena "Trump: strategija kaosa", sam članek pa nato nosi naslov "Trump zažgal Washington" in piše o tem, kako je Trumpov napad na ameriško demokracijo v sredo, ko so njegovi podporniki uspeli vdreti v kongres, postal tako konkreten kot simboličen.

V Le Figaroju kolumnist Philippe Gelie razmišlja, kako bi se lahko Trump izkazal kot uspešnejši od drugih - kot močan "predsednik ljudi" z nekaterimi spornimi, a nezanemarljivimi dosežki. "Namesto tega je njegov narcisizem premagal njegovo dostojanstvo; grobo je ravnal z institucijami, teptal demokracijo, razdelil svoj tabor in vrgel svoje predsednikovanje v jarek," je zapisal.

"ZDA so padle na raven latinskoameriških držav," medtem opaža brazilski O Globo. "Tarča je bil kongres, ne dvojčka, a tudi to je bil terorizem," piše še en brazilski časnik O Estado de S. Paulo.

Egiptovski dnevnik Al Ahram pa komentira, da so prizori iz Washingtona pokazali "upadanje vrednot, ki jih (ZDA) neprenehoma poskušajo izvažati po svetu in uporabljati kot razlog za vmešavanje v zadeve drugih držav".

