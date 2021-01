Twitter Trumpu blokiral račun

Ameriški predsednik v odhajanju ima zaradi laganja in vzpodbujanja k nasilju za najmanj 12 ur zaprt dostop do svojega računa na Twitterju

Trumpov račun na Twitterju je začasno blokiran. Če bo s tovrstnim obnašanjem nadaljeval, mu ga bodo blokirali permanentno.

Twitter se je po zadnji objavi ameriškega predsednika Donalda Trumpa odločil, da mu zapre dostop do računa za najmanj 12 ur. Facebook pa je nato Trumpov račun zaprl za 24 ur. Napad njegovih privržencev na ameriški kongres pa sta med drugimi obsodila tudi državni sekretar ZDA Mike Pompeo in nekdanji predsednik George Bush ml.

Pompeo je sporočil, da sta nezakonitost in divjanje nesprejemljivo tako doma kot po svetu. "Kriminalce, ki so bili vpleteni v to divjanje, moramo hitro kaznovati. Potoval sem po številnih državah in vedno podpiral pravico do mirnega protesta. Vendar pa nasilje, ogrožanje varnosti drugih, ni sprejemljivo," je sporočil Pompeo.

"Tako se volilne izide zavrača v banana republikah, ne pa v naši demokratični republiki. Zgrožen sem nad lahkomiselnim obnašanjem nekaterih političnih voditeljev po volitvah in nad pomanjkanjem spoštovanja do naših ustanov, tradicij in policije," pa se je na nasilje Trumpovih podpornikov odzval nekdanji predsednik ZDA George Bush mlajši.

Twitterju je bilo dovolj, ko je Trump celo po objavi videa, v katerem je podpornike pozval naj gredo domov, ponovno tvital proti volitvam. "Take stvari se dogajajo, ko se sveta volilna zmaga z veliko večino tako zlobno odvzame velikim patriotom, s katerimi se je predolgo slabo in nepošteno postopalo," je tvitnil Trump in Twitter ga je za 12 ur blokiral.

Ob tem so še opozorili, da mu bodo trajno zaprli račun, če bo nadaljeval kršenje pravil tega družbenega omrežja. "Zahtevali smo umik treh tvitov Donalda Trumpa zaradi ponovljenih in hudih kršitev naše politike integritete. To pomeni, da bo po odstranitvi teh tvitov račun @realDonaldTrump blokiran 12 ur. Če tviti ne bodo odstranjeni, bo račun ostal blokiran (...) Nadaljnje kršitve bodo pomenile trajno ukinitev računa @realDonaldTrump," so sporočili s Twitterja.

Republikanski senator iz Utaha Mitt Romney je dogajanje v kongresu pripisal "ranjenemu ponosu sebičnega človeka in ogorčenju njegovih podpornikov, ki jih je namerno zavajal zadnja dva meseca". "Tisti, ki še naprej podpirajo nevarno Trumpovo igro z nasprotovanjem legitimnim izidom volitev, bodo za vedno obveljali kot sokrivci za napad na našo demokracijo, ki nima primerjave," je sporočil Romney.

Prva dama ZDA Melania Trump se glede nasilja v Washingtonu še ni opredelila. Je pa medtem odstopila šefica njenega kabineta Stephanie Grisham. "Bilo mi je v čast služiti državi v Beli hiši. Zelo sem ponosna, da sem bila del misije gospe Trumpove za pomoč otrokom in ponosna na številne dosežke administracije," je sporočila Grishamova.

