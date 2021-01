»Narod smo kultura, ne sovraštvo«

Operacija Juriš – nov glasbeni duet Jadranke Juras in Darka Nikolovskega kot upor proti pritiskom oblasti

Jadranka Juras in Darko Nikolovski

Potem ko je decembra Sindikat vojakov Slovenije uprizoril javni linč Jadranke Juras, se je skupaj z glasbenim kolegom Darkom Nikolovskim na dogajanje odzvala – z glasbo. Nova skladba je odziv na pritiske, ki jih je Jurasova doživela, ko je v televizijski oddaji Zadnja beseda, namenjeni izmenjevanju mnenj, dejala: »Sama pa smatram, da je velika odgovornost to, da ti hodiš na misije in tam pobijaš lokalno prebivalstvo. Velika odgovornost je to, da naši vojaki sploh hodijo nekam, kjer v bistvu ne branijo Slovenije, vendar so vpleteni v globalno vojno proti terorizmu, ki traja že od 2001 in ji ni videti konca.« Zaradi te trditve jo je želel kaznovati omenjeni sindikat. Svoje člane in druge vojake je pozval, naj se odločijo za skupinsko tožbo.

Ko je to slišal Darko Nikolovski, ki je bil zaradi branja ustave na Trgu republike tudi sam deležen policijske pozornosti, je začel po letih glasbenega premora pisati protestno pesem. V nekaj urah je bila končana in v klasičnem angažiranem slogu Nikolovskega napisana z namenom zagovarjanja človekovih pravic in kot odgovor na represijo. Njunima glasovoma se je pridružila glasba Traxste in Janija Haceta.

V pesmi Operacija Juriš, ki je izšla na silvestrovo, ustvarjalca »nastavljata ogledalo slovenskemu političnemu vrhu, izpostavljata njegovo netenje sovraštva, samovoljna in neutemeljena izrekanja kazni, groženj s tožbami, odvzemanjem statusa kulturnim ustvarjalcem in kličeta po rešitvi v povezanih kulturnih ustvarjalcih,« kot sta zapisala v spremnem besedilu.

Nikolovski na začetku odrepa, da podpira Jadranko Juras, in zagrozi s kulturniškim uporom. Z zgodovinskim revizionizmom Jurasova opravi v refrenu, rekoč: »Čas je, da ponovimo zgodovinsko uro / kdo je vse uničeval naš jezik in kulturo / in spet jih bomo zgleda moral naučit / da ideje o svobodi se ne da ubit.« S to pesmijo se je Nikolovski pridružil podpisnikom javnega pisma v zagovor Jadranki Juras, ki je zakrožilo sredi decembra. Glede na njegov glasbeni ugled in uveljavljenost na (tudi) komercialnih radijskih postajah bo najverjetneje dosegla več ljudi kot javno pismo.

Operacija Juriš je bolj manifest kot razvedrilo, zato bo morda imela manj poslušalcev kot druge njegove skladbe, a hkrati nagovarja več družbenih skupin, kot so (potencialni) petkovi kolesarji, kulturniki, borci, očetje, vnuki junakov, policisti in drugi.

Jadranka za konec še sporoča: »Če ste misl’l da bom tih / in da se bom u kuhno skrila / pol se vam sploh ne sanja / kaj je moja glavna gonilna sila / Mir, pravica in dobrobit vseh ljudi / pa zraven lahko mirno pr’štejete še vse živali / In če ste res misl’l / da boste z nami tko pometal / nas ustrahoval’, izbrisal / in nam slovenstvo odrekal / pol slabo poznate zgodovino ustvarjalcev / Ker narod smo kultura, ne pa sovraštvo.«