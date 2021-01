Prenehajte z uničevanjem Radia Študent!

Izjava glede prekinitve financiranja Radia Študent

© arhiv Mladine

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani je v svojem proračunu za leto 2021 ukinila postavke za sofinanciranje Radia Študent, kar bo v primeru uresničitve pomenilo konec njegovega delovanja. Katedra za novinarstvo, Katedra za medijske in komunikacijske študije, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja, Oddelek in Katedra za kulturologijo, Katedra za analitsko sociologijo ter drugi sodelavci Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani opozarjamo, da je nadaljnje delovanje Radia Študent ključnega pomena za ohranjanje raznolikosti slovenske medijske krajine in za demokratično javno sfero. Mediji se v zadnjih letih soočajo s številnimi pritiski, zato je finančni napad na nadaljnji obstoj Radia Študent povsem nezamisljiv.

Radio Študent je ključnega pomena ne le za slovenski medijski prostor, temveč ima kot skupnostni radio s 50-letno tradicijo edinstveno vlogo tudi na evropski ravni. Novinarke in novinarji Radia Študent so bili v preteklosti večkrat nagrajenci Društva novinarjev Slovenije, edine reprezentativne novinarske stanovske organizacije. Radio Študent pogosto obravnava vprašanja, ki jih drugi mediji ne, odpira tematike, ki jih veliko drugih medijev ignorira, ter goji in razvija radijske oblike, ki zaradi svoje kompleksnosti drugod izginjajo iz radijskega etra. Radio Študent je tudi pomemben prostor novinarskega usposabljanja študentov in valilnica medijskih ustvarjalcev, ki kasneje svoje delo opravljajo v drugih slovenskih medijih in kulturnih institucijah.

Večletno zniževanje financiranja Radia Študent je mogoče dojemati le kot pritisk na njegovo nadaljnje delovanje, kar mu vedno bolj onemogoča izpolnjevanje njegovega osnovnega poslanstva. Kljub tem pritiskom, ki so bili v lanskem letu najbolj izraziti do sedaj, je Radio Študent zaradi edinstvene zdravstvene situacije okrepil svoje delovanje in za svoje novinarsko delo prejel nagrado stanovskega novinarskega društva.

V 50-ih letih svojega obstoja je moral Radio Študent preživeti številne večje politične izzive, zato je še toliko bolj nezaslišano, da se z vprašanjem nadaljnje eksistence srečuje danes. Ustanovitelja Radia Študent, Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani, zato pozivamo, da mu zagotovi dolgoročno stabilno financiranje, ki ga v nepredvidljivo situacijo ne bo pahnilo vsako leto znova. Le to mu lahko zagotovi neodvisno delovanje. Ustanovitelja tudi pozivamo, da financiranje radia vrne na raven, ki jo je v preteklosti že imel in mu kot tako pomembnemu mediju pritiče. Podpora Radiu Študent ne izkazuje zgolj odgovornosti do vseh nekdanjih in prihodnjih študentov, temveč je privilegij, ki prispeva k ohranjanju demokratične družbe.

dr. Jernej Amon Prodnik, Katedra za novinarstvo

dr. Dejan Jontes, Katedra za medijske in komunikacijske študije

dr. Monika Kalin Golob, Katedra za novinarstvo

dr. Jernej Kaluža, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

dr. Tanja Kerševan Smokvina, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

dr. Mirt Komel, Katedra za kulturologijo

Jan Kostanjevec, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

dr. Jela Krečič Žižek

mag. Vasja Lebarič

dr. Tina Lengar Verovnik, Katedra za novinarstvo

dr. Nataša Logar, Katedra za novinarstvo

dr. Breda Luthar, Katedra za medijske in komunikacijske študije

dr. Natalija Majsova, Katedra za kulturologijo

dr. Boris Mance, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

dr. Metka Mencin, Katedra za analitsko sociologijo

dr. Marko Milosavljevič, Katedra za novinarstvo

Primož Mlačnik, Katedra za kulturologijo

Maruška Nardoni, Katedra za kulturologijo

dr. Tanja Oblak Črnič, Katedra za medijske in komunikacijske študije

dr. Mojca Pajnik, Katedra za medijske in komunikacijske študije

mag. Klemen Ploštajner, Raziskovalni center za strategijo in upravljanje

dr. Melita Poler, Katedra za novinarstvo

dr. Maruša Pušnik, Katedra za medijske in komunikacijske študije

dr. Marko Ribać, Katedra za medijske in komunikacijske študije

dr. Sašo Slaček Brlek, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Nejc Slukan, Katedra za medijske in komunikacijske študije

dr. Slavko Splichal, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

dr. Peter Stankovič, Katedra za kulturologijo

dr. Ksenija Šabec, Katedra za kulturologijo

Anamarija Šiša, Katedra za medijske in komunikacijske študije

dr. Alenka Švab, Katedra za analitsko sociologijo

dr. Andrej Škerlep, Katedra za medijske in komunikacijske študije

dr. Karmen Šterk, Katedra za kulturologijo

dr. Ilija Tomanić Trivundža, Katedra za medijske in komunikacijske študije

dr. Mitja Velikonja, Katedra za kulturologijo

dr. Andreja Vezovnik, Katedra za medijske in komunikacijske študije

dr. Igor Vobič, Katedra za novinarstvo

dr. Simona Zavratnik, Katedra za analitsko sociologijo

Nina Žnidaršič, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja