Cepljenje se svetuje tudi tistim, ki so že preboleli covid-19

Zaščitni imunski odziv po prebolelem covidu-19 je namreč kratkotrajen

Alojz Ihan

© Robert Balen

Cepljenje proti covidu-19 se priporoča tudi tistim, ki so že bili okuženi in so preboleli to bolezen, saj je zaščitni imunski odziv po prebolelem covidu-19 kratkotrajen. Po okužbi nastanejo protitelesa, ki pa se v telesu obdržijo zelo različen čas čas, od dveh mesecev pri blagem poteku bolezni do pol leta in več pri težji obliki bolezni.

Predstojnik katedre za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete Univerze v Ljubljani Alojz Ihan v gradivu za strokovno javnost o cepivu navaja, da po preboleli bolezni s koronavirusi, ki povzročajo prehladna obolenja, nastane kratkotrajen zaščitni imunski odziv, zato pri tistih, ki so preboleli covid-19 težko računamo na dolgotrajno zaščito. Doslej so pristojni sicer poročali o že vsaj dveh primerih ponovne okužbe z novim koronavirusom v Sloveniji.

Koronavirusi, med katere spada tudi sars-cov-2, povzročitelj covida-19, znajo zaradi svojih specifičnih prilagoditev zmanipulirati imunski sistem. S tem poskrbijo, da svojega gostitelja, človeka, lahko enako uspešno okužijo tudi naslednjo prehladno sezono. Novi koronavirus pa je ob že znanih strategijah prehladnih koronavirusov za izogibanje imunosti razvil še dodatno toksično strukturo, s katero dodatno poškoduje celice.

Strokovnjaki od cepiv proti covidu-19 pričakujejo, da bodo izzvala bolj učinkovit in dolgotrajnejši imunski odziv, kot pa se to zgodi pri prebolevanju covida-19. "Predvsem zato, ker cepivo ne bo povzročilo začasne ohromitve imunskega sistema, kot jo programirano povzroči virus, ki si na ta način v svojem gostitelju, človeku, vnaprej pripravi pogoje za okužbo in bivanje v naslednji prehladni sezoni," navaja Ihan.

Zato tudi svetuje, da se ljudje, ki so preboleli covid-19, vseeno cepijo. Cepljenje bo najboljša priprava populacije na naslednjo hladno sezono, saj bo zanesljivo ščitilo vsaj pol leta, je navedel Ihan.

V EU imata se trenutno lahko uporabljata dve cepivi - Pfizerjeva in BioNTecha ter Moderne, ki temeljita na isti tehnologiji.

V klinično študijo cepiva Pfizerja in BioNTecha, v kateri je sodelovalo približno 44.000 ljudi, je bilo vključenih tudi 545 oseb, ki so pred tem že imeli covid-19. V klinično študijo cepiva moderne, ki je obsegala okoli 30.000 ljudi, pa je bilo vključenih 343 ljudi, ki so že preboleli covid-19.

Pri obeh cepivih se je pokazalo, da tisti, ki so preboleli bolezen, po cepljenju niso imeli neželenih učinkov po cepljenju, ni pa še dovolj podatkov iz kliničnega preskušanja, da bi lahko zaključili, kako dobro to cepivo pri njih deluje, piše na spletni strani Evropske agencije za zdravila (EMA).