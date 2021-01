Najbolj dobičkonosni filmi leta 2020

Vojna drama angleškega režiserja Sama Mendesa z naslovom 1917

Najbolj dobičkonosen film lanskega leta v Veliki Britaniji je vojna drama 1917 režiserja Sama Mendesa, ki je v blagajne britanskih kinematografov prinesla 44 milijonov funtov. Sicer je britanska kinematografija lani zaradi pandemije covida-19 beležila kar 75-odstoten upad prihodkov, piše britanski The Guardian.

Dogajanje filma 1917, ki je med drugim prejel dva zlata globusa in sedem baft, je postavljeno v čas prve svetovne vojne. Zgodba se začne 6. aprila 1917, ko mlada častnika, ki služita v Franciji, dobita nevarno nalogo: soborcem na fronti morata prenesti novico, da jurišajo naravnost v past nemške vojske. Film je bil Veliki Britaniji premierno prikazan 10. januarja lani.

gZjQROMAh_s

Na drugo mesto najbolj dobičkonosnih filmov se je s precej manj prihodka (19,3 milijona funtov), uvrstila družinska komedija Jeffa Fowlera Ježek Sonic, na tretje akcijski film Christopherja Nolana Tenet (17,4 milijona funtov), na četrto Podli fantje za vedno, ki sta ga režirala Adil El Arbi in Bilall Fallah (16,2 milijona funtov), na peto pa Doolittle režiserja Stephena Gaghana (15,9 milijona funtov).

AZGcmvrTX9M

zSsW6u_eulc

Po pisanju The Guardiana je bilo leto 2020 katastrofalno za britanske kinematografe, saj so kine začeli zapirati že marca. Tako so kinematografske blagajne beležile 75-odstoten padec dohodkov kot leto prej. Lani so tako zaslužile le 322,2 milijona funtov, leto pred tem pa 1,3 milijarde funtov.