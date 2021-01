Ne ponovimo istih napak. DovolJJ!

Spogledovanja z ameriškim brutalnim kapitalizmom, pajdaškim neoliberalizmom in privatizacijami v Sloveniji ne potrebujemo. V ZDA to vedno bolj spoznavajo. Dobro so tudi spoznali, kam družbo pripelje vladavina populizma.

Janez J. Trump

© Fotomontaža: Uroš Abram

Ni se mogla zgoditi bolj slikovita ilustracija sporočila, ki ga je pred dnevi javnosti namenil dr. Dragan Petrovec v oddaji Intervju: »Da je sovraštvo najbolj povezovalno čustvo, ne ljubezen, ampak sovraštvo. In to politika dobro ve«.

Podivjane militarizirane množice podpornikov skrajnega, brezobzirnega populista Trumpa, so napolnjene s sovraštvom nasilno vdrle v zakonodajno telo Združenih držav. In to med zasedanjem! Politično motivirana množica je izvedla akt nasilja zoper predstavnike ljudstva, zoper ustavnost in zoper demokracijo.

Ne gre se sprenevedati - navijaštvo in hujskanje s strani političnega manijaka je bilo ves čas namenjeno pridobivanju brezpogojnih podpornikov, ki ne bodo verjeli več ničemer drugemu razen zgolj njemu. Ki bodo sovražili vse, ki niso Trump. Poslušamo, da so sedaj celo republikanci, ki se niso uprli Trumpovim navideznim sovražnikom, izdajalci.

Nasilje je bilo sproženo s samega političnega vrha in to je nesprejemljivo. Zrela in civilizirana družba bi morala takšne osebnostno motene posameznike, ki hlastajo po avtoritarni oblasti, odriniti na družbeni rob kamor sodijo. Institucionaliziranje nasilne populistične politike je privedlo do nasilja tudi v fizični obliki.

Neposredno nagovarjanje množic ni bilo še nikdar tako enostavno. Spletni mediji omogočajo nekontrolirano širjenje laži, sovražnega govora, in izvajanje nedostojne politične propagande. V vsaki družbi in vsaki državi so vedno ljudje, ki živijo na družbenem robu, ljudje, ki se počutijo zapostavljene, prezrte; so ljudje, ki so dovzetni za vse mogoče teorije zarot in še tako bizarno poenostavljene odgovore. Takšni ljudje radi sprejmejo politiko, ki pokaže s prstom na krivce. Ponavadi so to komunisti, včasih geji ali migranti, nekdaj židi. Namerno kulminiranje tega negativnega potenciala na skupnem imenovalcu sovraštva je v zgodovini privedlo do grozljivih političnih in družbenih razsežnosti. Rezultat takšne politike za ljudi nikoli ni bil dober, družba zgrajena na takšnih temeljih nikoli ni bila svobodna.

Združene države so bile priča političnemu nasilju na najvišjem institucionalnem nivoju. To ni bilo dejanje, ki terja opravičilo, ne terja niti obžalovanja, pravzaprav niti obsodbe. Ker gre zgolj za delček v mozaiku politične prakse. Razumeti ga moramo kot resno opozorilo, ki nam vsem nalaga dolžnost neprestanega upora zoper populizem, avtoritarnost in arbitrarnost oblasti.

Med državami Evropske unije je Slovenija tesno ob boku avtoritarne Madžarske in Poljske. Na svetu pa smo edina država, katere predsednik vlade je Trumpu čestital za zmago na volitvah in bolestno pihal v rog populizma o volilni prevari. Prav nespodobna, da ne rečem podla, je vsegliharska izjava predsednika vlade, da obsoja nasilje, ko je pa ravno on že ves čas sodeloval pri hujskanju onkraj luže in to še vedno počne. Česa takega svet ni videl.

Pisal sem že o moralnem bankrotu slovenske desnice. Upam, da v bankrot ne bo potegnila še celotne Slovenije. Sovražno retoriko in populizem stranke SDS je treba postaviti na politično margino. Očitno gre za nezrele in psihično nestabilne posameznike, ki niso primerni, niti sposobni za vodenje države.

Verjamem, da si vsi želimo živeti v strpni in svobodni družbi. V takšni, ki se zaveda pomena humanizma in vsakomur omogoča razvoj svojih potencialov. Slovenija je ena redkih držav, ki je ohranila javno in vsem dostopno šolstvo, javno zdravstvo in približno dostojne delavske standarde, ki pa se vztrajno znižujejo. Kvaliteta življenja v Sloveniji ni niti približno podobna tisti v ZDA - je bistveno boljša. Spogledovanja z ameriškim brutalnim kapitalizmom, pajdaškim neoliberalizmom in privatizacijami v Sloveniji ne potrebujemo. V ZDA to vedno bolj spoznavajo. Dobro so tudi spoznali, kam družbo pripelje vladavina populizma. Ne ponovimo istih napak. DovolJJ!

Marko Koprivc