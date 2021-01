ŠOU Radiu Študent: »Privatizirajte se sami ali vas bomo privatizirali mi!«

Boj za ohranitev Radia Študent

Reši RŠ

© Uroš Abram

Vodstvo ŠOU je predstavnikom Radia Študent na sestanku glede proračuna za leto 2021 v torek, 5. 1. 2021, pojasnilo, kaj stoji za nično postavko za RŠ v letu 2021. Novoizvoljeni zbor s predsednikom Klemnom Petkom na čelu, svetovalcem Andrejem Boletom in direktorjem ŠOU, Andrejem Klasincem, je RŠ postavil pred izbiro: odidite sami, sicer vas prodamo. Odgovor nam sporočite v treh dneh, do 8. 1. 2021!

Rokohitrski izstop ŠOU iz ustanoviteljstva bi bil za Radio Študent poguben, saj bi s tem radio izgubil tudi status študentskega programa posebnega pomena. Sredstva ŠOU sicer predstavljajo le še slabo četrtino vseh sredstev za delovanje Radia Študent, a odtegnitev tega temeljnega vira ustanovitelja ogroža celotno strukturo financiranja, ki primarno izhaja iz sofinanciranja številnih domačih in evropskih projektov.

Rokohitrski izstop ŠOU iz ustanoviteljstva bi bil za Radio Študent poguben, saj bi s tem radio izgubil tudi status študentskega programa posebnega pomena.

Kaj točno vodi ŠOU pri njegovem delovanju, je vprašanje za ŠOU. Največja in najstarejša neodvisna študentska radijska postaja v Evropi je zanj očitno breme, ki se ga je treba čim prej znebiti. Prav tako se sprašujemo, v kolikšni meri ŠOU še opravlja namen in poslanstvo, opredeljena s področno zakonodajo in ustanovnimi akti oblik študentskega organiziranja, in zastopa interese študentske skupnosti nasploh. Ključni argument za ukinitev financiranja RŠ, javno dostopen z zadnje seje študentskega zbora, je, da imajo težave z novinarskimi prispevki, ki ne favorizirajo ustanovitelja in njegovih aktualnih poslanskih skupin. Še en izpostavljen argument je bilo kandidiranje samostojnih list na študentskih volitvah, ki so s svojim razumevanjem sveta in družbe bližje RŠ kot obstoječim strukturam ŠOU. Motita jih, skratka, kritično poročanje in demokratična opozicija. Pri čemer je študentska politika le eden od segmentov nešega bogatega programa.

Prepričani smo, da študentski skupnosti ni treba živeti v mehurčku ozkogledne politike študentskega organiziranja. Kaj pomeni dejstvo, da na Radiu Študent vsako leto usposabljamo okrog 250 vajencev, od katerih se nato 50 na novo usposobljenih mladih pridruži skupnosti več kot 200 novinarjev, špikerjev, tehnikov, videastov in lektorjev, ki skupaj ustvarijo več kot 5.500 novinarskih prispevkov letno? Da so med novinarskimi prispevki presežni članki ene najboljših znanstvenih redakcij na domačih tleh ter izbor in obravnava v našem medijskem prostoru prezrtih zunanjepolitičnih tem aktualno-politične redakcije? Da glasbena redakcija že pol stoletja neumorno gradi in brani status edinstvene platforme za alternativno glasbo doma in širše? Vodstvu ŠOU ta dejstva očitno ne pomenijo prav veliko - zaradi avtonomnega delovanja in neodvisnega poročanja o študentski problematiki ter lastnih finančnih interesov ukinjajo sofinanciranje Radia Študent.

Prepričani smo, da študentski skupnosti ni treba živeti v mehurčku ozkogledne politike študentskega organiziranja.

Uprava, uredništvo, sodelavstvo in širša ereševska skupnost se temu postavljamo po robu z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Od ŠOU zahtevamo takojšnjo prekinitev poskusov odprodaje ustanoviteljstva, zagotovitev financiranja za leti 2021 in 2022 ter s tem prehodno obdobje dveh let, ki bo namenjeno postopni preureditvi institucionalnega položaja Zavoda Radio Študent v prihodnosti. Javnost in pristojne institucije pozivamo k aktivni vlogi pri preprečevanju odprodaje in komercializacije Radia Študent, pri čemer prizadevanje za ohranitev njegovega medijskega in izobraževalnega poslanstva v javnem interesu razumemo kot boj za pravice vseh študentov in kritične javnosti.

V ponedeljek, 11. 1., ob 10.15., na tej spletni povezavi predstavnike medijev vabimo na spletno tiskovno konferenco, kjer bomo podrobneje predstavili trenutne razmere, stališča in načrte za prihodnost ter načine, kako lahko javnost in vsak posameznik prispevajo k boju za ohranitev Radia Študent.

Uprava in uredništvo Radia Študent