Trumpov podpredsednik bo prišel na Bidnovo ustoličenje

Trump načrtuje umik na Florido

Mike Pence

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Podpredsednik ZDA Mike Pence naj bi se po sredinem nasilnem vdoru podpornikov predsednika ZDA Donalda Trumpa v ameriški kongres odločil, da se bo 20. januarja udeležil inavguracije novega predsednika ZDA Joea Bidna. Trump pa namerava po poročanju ameriških medijev že dan pred inavguracijo odleteti na Florido.

Trump naj bi iz Washingtona na Florido še pred Bidnovo inavguracijo odpotoval zaradi zadnje priložnosti za polet s predsedniškim letalom Air Force One. Če bi ostal na inavguraciji in odpotoval po Bidnovi prisegi, bi moral namreč Bidna uradno zaprositi za dovoljenje s predsedniškim letalom.

Po sredinem divjanju njegovih podpornikov v kongresni palači naj Trump na inavguraciji ne bi bil zaželen. Niti ni jasno, ali bo do takrat ostal na položaju, saj kongresniki zahtevajo, naj ga njegov kabinet odstavi, ali pa bodo uvedli še en postopek ustavne obtožbe za odstavitev s položaja.

Trump naj bi pred tem po poročanju medijev načrtoval, da bi Bidnu nagajal in v času inavguracije pripravil svoje zborovanje, na katerem bi napovedal predsedniško kandidaturo leta 2024.

Po sredinem nasilnem vdoru njegovih podpornikov v ameriški kongres Trumpa zapuščajo številni zavezniki.

Po ministrici za transport Elaine Chao je v četrtek zvečer odstop s položaja napovedala ministrica za šolstvo Betsy DeVos. Sporočila je, da je bila zanjo prelomnica Trumpovo ravnanje v povezavi z vdorom. Trump je podpornike spodbujal, naj gredo nad kongres, med divjanjem pa je objavljal izjave, v katerih jih je utrjeval v prepričanju, da je izgubil volitve proti Bidnu s prevaro.

Trump ima za nedoločen čas blokiran dostop do Instagrama in Facebooka, v četrtek pa je izdelke, povezane s Trumpovim imenom, odstranila tudi kanadska spletna trgovina Shopify Inc. Podjetje je sporočilo, da Trumpova dejanja spodbujajo nasilje, zato z njim nočejo več imeti opravka. Preko spletne strani so prodajali sobe v Trumpovih hotelih in različne izdelke, povezane s Trumpovim imenom. Med drugim božične okraske, majice, natikače, sveče, medvedke, mila, šampone, žoge in marsikaj drugega.

Po sredinem divjanju Trumpovih privržencev je odstopil šef kongresne policije Steven Sund. Njegov odstop je zahteval vodja sindikata kongresnih policistov Gus Papathanasiou, ker je bila zaradi pomanjkanja priprav na nemire ogrožena varnost policistov.

Sundov odstop je zahtevala tudi predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi skupaj z vodjo manjšine v senatu Chuckom Schumerjem.

Odstopil je tudi šef kongresne policije, zadolžen za predstavniški dom, Paul Irving, Schumer pa pravi, da bo ob nastopu položaja vodje večine odpustil šefa policije, zadolženega za senat Michaela Stegnerja, če ta ne bo prej sam odstopil.