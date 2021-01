STA ostaja brez plačila

Uroš Urbanija, direktor Ukoma, ki je na STA pošiljal vprašanja in zahteve po dokumentih

© Miha Fras

Slovenska tiskovna agencija (STA) kljub določilom sedmega protikoronskega zakona ostaja brez proračunskih sredstev za izvajanje javne službe, so potrdili v vodstvu STA. Pojasnila vladne strani STA še čaka.

Po ustavitvi financiranja izvajanja javne službe STA s strani vladnega urada za komuniciranje (Ukom) je namreč DZ konec decembra potrdil sedmi protikoronski zakon, ki je posegel tudi v zakon o STA. Na predlog koalicijske SMC so v izogib različnim interpretacijam vanj vnesli določbo, po kateri se v sedmih dneh po uveljavitvi zakona izplača vse zaostale obveznosti do STA za opravljanje javne službe in da se, ne glede na to, ali bo za leto 2021 sklenjena pogodba s STA, financira opravljanje javne službe STA na podlagi sprejetega poslovnega načrta.

Sedmi protikoronski zakon, s tem pa tudi omenjena določba, sta začela veljati zadnji dan lanskega leta. Tako se je sedemdnevni rok za poplačilo zaostalih terjatev STA do vlade iztekel.

Ukom je zavrnil plačilo nadomestila za opravljanje javne službe STA za oktober in november, prav tako je za ta dva meseca zavrnil plačilo računov za opravljene storitve STA za potrebe vladne administracije. K sklenitvi pogodbe za financiranje javne službe za letošnje leto ni pristopil.

Financiranje je ustavil po tistem, ko od STA ni dobil vseh zahtevanih podatkov in dokumentacije. Na STA so mu jo namreč odrekli, saj so ocenili, da je z nekaterimi posegel v uredniško avtonomijo, do nekaterih pa lahko po zakonu o gospodarskih družbah dostopa le vlada kot edina družbenica.

Služba vlade za zakonodajo je med drugim ugotovila, da bi ustavitev financiranja STA in posledična ustavitev javne službe STA pomenila nezakonito stanje.