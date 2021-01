Janša prepričan, da bo njegova vlada uspešno zaključila mandat

Minister Tonin pa trdi, da brez njegove NSi v tem mandatu ni nobene vlade

Predsednik SDS Janez Janša in predsednik NSi Matej Tonin

© Borut Krajnc

Premier Janez Janša je prepričan, da bo njegova vlada delala normalno tudi po 15. januarju, za katerega je napovedana vložitev konstruktivne nezaupnice dela opozicijskih strank, in da bo tudi uspešno zaključila mandat. Enako meni predsednik NSi Matej Tonin, medtem ko predsednik SMC Zdravko Počivalšek pravi, da SMC je in bo garant stabilnosti in zanesljivosti.

Če drži napovedana časovnica LMŠ, SD, Levice, SAB in DeSUS, da bodo predlog konstruktivne nezaupnice v DZ vložile 15. januarja in da bo DZ nato o njej odločal teden dni pozneje, bo odločanje po besedah Janše sovpadlo z vrhom trenutnega vala epidemije. "Postopek je sicer legitimen, kar se tiče moralne podlage in ozadja, pa si sami ustvarite mnenje," je dejal na novinarski konferenci.

V vladi se sicer po njegovih besedah trudijo, da bi jih nenehne napovedi konstruktivne nezaupnice čim manj obremenjevale.

Po oceni podpredsednika vlade in predsednika NSi Mateja Tonina bo razprava o konstruktivni nezaupnici izgubljen čas, "ampak postopki so postopki, zato se bomo temu prilagodili", je napovedal. Obenem pa meni, da brez njegove NSi v tem mandatu ni nobene vlade.

Za SMC sta po besedah njenega predsednika in podpredsednika vlade Zdravka Počivalška trenutno prioriteta predvsem stabilnost in zanesljivost tako v stranki kot v vladi.

V stranki po besedah Počivalška trenutno vodijo postopek programske prenove in strateškega premisleka o prihodnjih korakih, "predvsem pa je za nas pomemben politični projekt povezovanja političnega centra". "