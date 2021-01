Protestniki ovadili 10 policistov: »Prekoračitev pooblastil in zloraba položaja«

Očitajo jim politično motivirano prekoračitev pooblastil in zlorabo uradnega položaja

Petkovi protestniki so v petek vložili tudi pritožbo na ministrstvo za notranje zadeve

© Borut Krajnc

Petkovi protivladni protestniki so na notranjem ministrstvu vložili pritožbo zoper delo policistov in jih deset kazensko ovadili. Očitajo jim politično motivirano prekoračitev pooblastil in zlorabo uradnega položaja. Protestniki so v sporočilu za STA opozorili tudi, da so tarča načrtnih diskreditacij in kaznovanj.

Pritožbo so vložili zoper delovanje policistov na Trgu republike na božični dan, kjer so jih legitimirali in jim dejali, da sledijo plačilni nalogi za prekršek. Iz delovanja policije je po njihovem prepričanju jasno, da so bile usmerjene akcije policije namenjene specifično protestnikom, da so bili diskriminirani in da je dejanje politično motivirano.

"Menimo, da gre v teh primerih za izrazito resno prekoračitev pooblastil in zlorabo položaja ter za nestrokovno delo policije."

V tistem času je bilo namreč v centru mesta več drugih ljudi, ki so se prav tako sprehajali ali zadrževali v mestu z dežniki, a jih niso zaustavili, legitimirani in kaznovani s strani policije zaradi sprehajanja ali dežnikov, ki so jih uporabljali, so poudarili. Po navedbah protestnikov so se od ostalih sprehajalcev razlikovali zgolj zaradi dežnikov s protivladnimi slogani.

"Menimo, da gre v teh primerih za izrazito resno prekoračitev pooblastil in zlorabo položaja ter za nestrokovno delo policije," so zapisali. Pričakujejo, da bodo pristojni organi zoper omenjene policiste sprožili ustrezne postopke, njih pa nato obvestili o poteku preiskave.

"Za boj proti policijski represiji bomo uporabili tudi vsa razpoložljiva pravna sredstva," so napovedali. Pri tem jim pomaga Odvetniška družba Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji.