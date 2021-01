Rogati šaman

Po vdoru v kongres nove obtožnice. Med njimi se je znašel tudi Jacob Anthony Chansley, javnosti bolje znan kot Jake Angeli.

Jake Angeli

© YouTube

Po sredinem nasilnem vdoru podpornikov predsednika ZDA v odhajanju Donalda Trumpa v ameriški kongres so vložili obtožnice proti trem osebam, je v soboto sporočilo ameriško pravosodno ministrstvo. Med njimi je tudi moški v šamanski opravi z rogovi, čigar fotografije so zaokrožile v svetovnih medijih in po družbenih omrežjih.

Jacob Anthony Chansley, znan tudi kot Jake Angeli, je eden od treh, ki jih je policija aretirala med drugim zaradi obtožb nasilnega vdora in izgredov v kongres, ko je ta potrjeval predsedniško zmago demokrata Joeja Bidna.

Chansley, ki velja za vidnega zagovornika skrajno desne desničarske teorije zarote QAnon, sam sebe označuje kot šamana QAnona. Pod absurdnimi domnevami teorije zarote QAnon se skrivajo tudi antisemitske ideje, izmišljene teorije Pizzagate pa reinterpretira v slogu kriminalke DaVincijeva koda in jih začini s konspirološko propagandnostjo portala InfoWars.

8ithgUloNR8

QAnon tudi v Sloveniji

Privržencev gibanja QAnon ne najdemo zgolj v Združenih državah, ampak se je ta teorija zarote razširila tudi po Evropi: časnik The New York Times poroča, da je druga največja skupnost gibanja QAnon v Nemčiji, kjer med drugim v zarotniške zamisli verjame neonacistična skupnost. Timesov članek fenomen nemških privržencev QAnona opisuje kot »trumpifikacijo nemške skrajne desnice«.

Podpornike najdemo tudi pri nas, tudi takšne, ki so na najvišjih političnih položajih: predsednik vlade Janez Janša je sredi julija na Twitterju objavil povezavo do spletnega dokumentarca Fall Cabbal (Konec sveta, kot ga poznamo), eno od najbolj gledanih propagandnih videovsebin, ki propagirajo QAnon.

Facebookova skupina Q-Anon SLOVENIJA šteje skoraj tisoč članov, ki si med seboj dnevno delijo razne zarotniške povezave, od posnetkov nakladanja Alexa Jonesa, prvega moža portala InfoWars, do spletnih dokumentarcev o QAnonu, na strani pa prevladujejo objave, ki pandemijo predstavljajo kot »plandemijo« in promovirajo nasprotovanje nošenju zaščitnih mask.

Chansley naj bi bil moški na fotografijah, na katerih je videti gol do pasu z bizonovimi rogovi na glavi, po obrazu pobarvan z rdečo, belo in modro barvo, v roki pa drži kopje z ameriško zastavo, navedbe pravosodnega ministrstva povzema britanski BBC.

Privržencev gibanja QAnon ne najdemo zgolj v ZDA, ampak se je ta teorija zarote razširila tudi po Evropi: druga največja skupnost gibanja QAnon je v Nemčiji, kjer med drugim v zarotniške zamisli verjame neonacistična skupnost. Imamo jo tudi v Sloveniiji. Facebookova skupina Q-Anon SLOVENIJA šteje skoraj tisoč članov.

Ob njem sta bila aretirana in obtožena še dva osumljenca, med drugim Adam Johnson s Floride, ki naj bi s Kapitola odnesel govorniški pult predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi.

Dostop do jedrskega orožja

Pelosi namerava sicer skupaj z ostalimi vodilnimi demokrati v ponedeljek sprožiti postopek ustavne obtožbe predsednika Trumpa, ki mu očitajo odgovornost za sredin napad na poslopje kongresa, pri čemer je umrlo pet ljudi. Nancy Pelosi skrbi tudi Trumpov dostop do jedrskega orožja, o čemer je, kot je sporočila v petek, že govorila z načelnikom štaba združenih poveljstev ameriške vojske, generalom Markom Milleyjem.

V zvezi s tem se je oglasil tudi nekdanji ameriški obrambni minister William Perry, ki je novoizvoljenega predsednika Joeja Bidna pozval k reformi sistema, ki predsedniku daje izključni nadzor nad jedrskim orožjem države, in ga označil za "zastarelega, nepotrebnega in izredno nevarnega", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ko bo Biden nastopil položaj, bi moral objaviti, da si bo delil pooblastila za uporabo jedrskega orožja z izbrano skupino v kongresu," je navedel Perry, ki je služboval pod nekdanjim predsednikom Billom Clintonom.

Perry je k temu pozval v članku za revijo Politico skupaj s Tomom Collino iz Fundacije Ploughshares, ki se zavzema za večji nadzor nad jedrskim orožjem. Oba tudi zagovarjata stališče, da bi moral Biden, ki bo 20. januarja prevzel položaj, objaviti, da ZDA nikoli ne bodo začele jedrske vojne in da bi orožje uporabile zgolj v povračilo.

V ZDA se medtem pripravljajo na inavguracijo novoizvoljenega predsednika Bidna, na katero Trump ne namerava priti. Se bo pa inavguracije udeležil podpredsednik ZDA Mike Pence, je v soboto poročalo več ameriških medijev, ki se sklicujejo na visoke predstavnike v ameriški administraciji. Biden je že pred dnevi dejal, da je Pence dobrodošel na inavguraciji, ki bo zaradi pandemije covida-19 potekala v okrnjeni obliki.

Papež poziva k zaščiti demokratičnih vrednot

Na dogajanje v kongresu se je včeraj odzval tudi papež Frančišek. Kot je dejal v nedeljski molitvi, je pretresen nad sredinim obleganjem kongresa. "Ponavljam, da je nasilje vedno samouničevalno: z nasiljem se nič ne pridobi in veliko izgubi," je dejal.

"Oblasti v državi in celotno prebivalstvo pozivam k ohranitvi občutka velike odgovornosti, da bi pomirili duhove, spodbujali narodno spravo in zaščitili demokratične vrednote, na katerih temelji ameriška družba," je dodal papež.

W5BMuSEKzEU

u8Gd9MJsnnE

PYZBxH4I_GA

PREBERITE TUDI: