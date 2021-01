Najnevarnejši športni dogodek leta

Če organizatorji niso sposobni zagotoviti varnosti in zdravja, naj športne dogodke raje odpovedo

Podeljevanje (športnih) priznanj za posamezno leto ali obdobje je vedno sila zahtevno opravilo, saj je kandidatov veliko, nagrada pa je ena sama. Za prireditelje (športnih) dogodkov je bilo leto 2020, zaradi globalne zdravstvene krize, še posebej naporno, saj so bili ti primorani številne dogodke odpovedati ali pa povsem prilagoditi t. i. "novi normalnosti". Poljsko nagrado za najboljši športni dogodek leta 2020 je prejela kolesarska Dirka po Poljski.

Podeljevalec priznanja za najboljše športnike in športne dogodke posameznega leta, športni časopis Przegląd Sportowy, je v obrazložitvi zapisal, da je v primeru kolesarske Dirke po Poljski, šlo za "neverjeten napor pri pripravi, organizaciji in izpeljavi dogodka." Tudi pod pogojem, da bi bila Dirka po Poljski edini športni dogodek leta 2020 v državi, si ta ne bi zaslužil nagrade, kvečjemu prepoved.

Dirka po Poljski 2020 bo v zgodovino športa (in kolesarstva) zapisana po brutalnem in skoraj usodnem padcu Fabia Jakobsena v ciljnem šprintu prve etape. Pri hitrosti okoli 85 kilometrov na uro se je po kontaktu s sotekmovalcem znašel v zaščitnih ograjah, ki so kar poletele skupaj s kolesarjem. Po mesecih hudih bolečin in dolgi rehabilitaciji, ki še vedno ni zaključena, se je Jakobsen končno spet vrnil na kolo.

Jakobsen je pred tedni šele prvič javno spregovoril o grozljivi nesreči, za katero je – zaradi neustrezne postavitve in neprimernih zaščitnih ograj ter nevarnega ciljnega šprinta po klancu navzdol – odgovoren organizator dogodka. Prireditelj Dirke je že spet povsem odpovedal in tako v smrtno nevarnost spravil 24-letnega Jakobsena, ki še vedno ne ve, ali bo sploh lahko nadaljeval s svojo športno potjo zaradi številnih poškodb.

Natanko leto dni pred grozljivim padcem na ciljni ravnini v Katowicah, torej 5. avgusta 2019 je na tretji etapi Dirke po Poljski za posledicami padca v Rybniku umrl obetavni 22-letni belgijski kolesar Bjorg Lambrecht. Organizatorji te kolesarske dirke imajo očitno velike težave pri zagotavljanju osnovne varnosti kolesarjev.

Mednarodna kolesarska zveza še naprej nemo molči in se otepa vsakršne odgovornosti, kolesarji z nastopom na dirki tvegajo kariero, zdravje in celo življenje, organizatorji pa prejemajo priznanja za izjemno izvedbo športnega dogodka. Morda je končno čas, da se Dirko po Poljski v letošnjem letu izpelje varno, torej z ustrezno zaščito vseh kolesarjev in črtanjem nevarnih odsekov etap.

Glavna nagrada za organizatorja naj bo obvarovanje zdravja kolesarjev. V kolikor pa tega niso sposobni ali zmožni zagotoviti, pa naj dirko raje odpovedo, saj je njihova "izjemna priprava, organizacija in izpeljava dogodka" že povzročila dovolj gorja športnemu svetu.