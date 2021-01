»Bojimo se, da bo ŠOU z uničenjem Radia Študent dokončno zapravil svojo legitimnost«

Proti finančni oslabitvi Radia Študent tudi v visokošolskem sindikatu in Kooperativi THD

Ulični opomin študentskim politikom

Visokošolski sindikat Slovenije se pridružuje tistim, ki ocenjujejo, da bi bilo finančno uničenje Radia Študent barbarsko dejanje. Bojijo se, da si bo ŠOU v Ljubljani z uničenjem Radia Študent dokončno zapravila legitimnost in možnosti za zavezništvo z angažiranim delom študentov. Ostro so se odzvali tudi v Kooperativi THD.

"Z žalostjo ugotavljamo, da so študentje v tej epidemiji in interventnih zakonih ena od najbolj prizadetih in pozabljenih skupin, kar kratkoročno povzroča resen upad motivacije za študij, srednjeročno pa lahko po koncu pandemije vodi v nov val izseljevanja mladih," so v odprtem pismu Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani (ŠOU) opozorili pri Visokošolskem sindikatu Slovenije.

Ocenjujejo, da vlada ignorira predloge Študentske organizacije Slovenije tudi zato, ker je študentsko organiziranje zaradi številnih afer v ŠOU izgubilo družbeni ugled in politični vpliv. Ta trend bi lahko po mnenju sindikata obrnil samo neposreden angažma študentov v prihodnjem semestru, na primer v obliki študentske "stavke", o čemer so študentske organizacije po informacijah sindikata že razmišljale.

Tovrstne oblike pritiska bodo uspešne le, če bodo študentske organizacije uspele mobilizirati dovolj študentov za sodelovanje in če bodo prepričale akademsko in širšo javnost o legitimnosti zahtev, so navedli v sindikatu, kjer verjamejo v legitimnost zahteve po večji državni interventni pomoči študentom.

"Pri takih zahtevah smo člani akademske skupnosti vselej pripravljeni podpreti študente. Bojimo pa se, da bo ŠOU v Ljubljani z uničenjem Radia Študent dokončno zapravila svojo legitimnost in možnosti za zavezništvo z angažiranim delom študentov," so opozorili v sindikatu.

Če bo s tem zapravila priložnost za uspešno mobilizacijo študentov v tem kritičnem trenutku, po navedbah sindikata najbrž ni daleč dan, ko bo država ukinila financiranje študentskih organizacij in preusmerila koncesijsko dajatev od študentskega dela za druge namene.

Na nedavna opozorila uprave in uredništva Zavoda Radia Študent, da je novoizvoljeni študentski zbor ŠOU na zasedanju 30. decembra lani odločal o proračunu za leto 2021, v katerem ni več postavke za sofinanciranje Radia Študent, so se odzvali tudi v Kooperativi THD.

"Ustvarjanje negotovosti, odtegovanje sredstev, ki so bistvenega pomena za delovanje Radia Študent, je sicer trpka stalnica že vse od 90. let prejšnjega stoletja, samo med letoma 2012 in 2019 pa se je ŠOU podpora Radiu Študent z 230.000 zmanjšala na sramotnih 120.000 evrov letno," so opozorili v Kooperativi THD.

Nasprotujejo poskusu, da organizacija, ki bi morala delovati izključno v dobro študentske skupnosti, ukine in izbriše medij, "na katerem svoje glasove ostri že 52. generacija študentk in študentov", so dodali. Uredniki in sodelavci založb Kooperative THD ostro obsojajo po njihovem mnenju nezaslišan poseg ŠOU v obstoj Radia Študent in se pridružujejo pozivom k ustavitvi arbitrarnih rezov v finance, ki so za Zavod Radio Študent življenjskega pomena.

Iz ŠOU so v petek sporočili, da dokončna odločitev o letošnjem proračunu še ni bila sprejeta. Radio Študent pa je v zvezi s tem za ponedeljek sklical novinarsko konferenco.