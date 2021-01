DK, STA | foto: Borut Krajnc

»Stavka je posledica neodzivnosti vlade«

Stavkovne zahteve sindikata bi lahko vlada po mnenju predsednika policijskega sindikata Roka Cvetka rešila v nekaj dneh

Predsednik policijskega sindikata Rok Cvetko

Stavka zaposlenih v policiji, ki se je začela danes ob 7.00, je v prvi vrsti posledica anemičnosti in neodzivnosti vlade, je poudaril predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko. Stavkovne zahteve sindikata bi vlada po njegovem lahko rešila v nekaj dneh. Policisti bodo tudi v času stavke opravljali naloge za preprečevanja širjenja epidemije.

Cvetko je v izjavi za medije spomnil, da vlado že vse od nastopa mandata opozarjajo na nekatera ključna vprašanja, ki jih je treba urediti. Vlada bi lahko po njegovem prepričanju stavkovne zahteve, ki gredo v smeri ustrezne ureditve statusa policistov in policijskih uslužbencev, rešila v nekaj dneh.

Konkretno v policijskem sindikatu zahtevajo odpravo kršitev stavkovnega sporazuma iz leta 2018, zaradi katere bodo po njegovih navedbah "policijski uslužbenci že marca prejeli za osem odstotkov nižje plače". Druga zahteva se nanaša na uredbo o napredovanju v plačne razrede javnih uslužbencev, ki ni usklajena s spremenjeno sistemsko zakonodajo. Zaradi tega v letošnjem letu policistom, ki izpolnjujejo formalne pogoje za napredovanje, to ne bo omogočeno, v praksi pa bodo v nadaljnjem letu čakanja na sprostitev napredovanja pri svoji plači oškodovani še za najmanj dodatnih 600 evrov neto, je navedel Cvetko.

Sindikat zahteva tudi sistemsko ureditev v področnem zakonu, ki bi omogočila sklenitev samostojne panožne pogodbe za policijske uslužbence z namenom, "da pravice enotno in celovito za uslužbence policije urejajo zgolj sindikati, ki te uslužbence dejansko tudi zastopajo". Zadnja zahteva pa se nanaša na vodenje socialnega dialoga, ki mora biti vzpostavljen tako, da ne bo več prihajalo do enostranskih posegov vlade v obstoječe pravice zaposlenih s spremembo zakonodaje ali podzakonskih aktov, je še navedel Cvetko.

Stavka policistov bo trajala do izpolnitve stavkovnih zahtev oz. do izpolnitve stavkovnega sporazuma. Je pa predsednik sindikata poudaril, da med nujne naloge, ki jih morajo izvajati tudi v času stavke, nesporno sodijo tudi naloge za preprečevanja širjenja nalezljive bolezni.

"Varnost in osebno premoženje kot tudi javno zdravje zaradi stavke v policiji nikakor ne bo ogroženo," je zagotovil Cvetko. Navodila stavkovnega odbora so sicer takšna, da bodo v prvi fazi predvsem storilcem prekrškov, ko bo to dopustno in mogoče, izrekali opozorila, delodajalcu pa se ne bodo odzivali na pozive na lastna telekomunikacijska sredstva. Nadaljnji ukrepi in morebitne zaostritve stavke bodo povezani z voljo in aktivnostjo vlade, je še dodal Cvetko.

Prvi mož Policijskega sindikata Slovenije je ob tem kot legitimno ocenil odločitev drugega policijskega sindikata, da se stavki ne pridruži, a jo hkrati označil za nenavadno, saj so v odgovoru na poziv k pridružitvi stavki tudi sami prve tri zahteve ocenili kot "absolutno upravičene".