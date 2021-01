Odstavitev Trumpa po 25. amandmaju

Poziv podpredsedniku ZDA Mikeu Penceu in članom vlade, naj predsednika Donalda Trumpa s položaja odstavijo po 25. amandmaju k ameriški ustavi

Donald Trump

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi je v nedeljo sporočila, da bodo danes najprej skušali sprejeti resolucijo s pozivom podpredsedniku ZDA Mikeu Penceu in članom vlade, naj predsednika Donalda Trumpa s položaja odstavijo po 25. amandmaju k ameriški ustavi. Če tega ne bodo storili, pa bodo demokrati sprožili postopek ustavne obtožbe.

Povod za ustavno obtožbo je Trumpovo podžiganje privržencev, ki je privedlo do njihovega nasilnega vdora v Kapitol. Sprva je bilo predvideno, da bo obtožnica proti Trumpu objavljena že danes, v sredo pa bi jo z glasovanjem potrdili. Zdaj urnik ni več povsem jasen.

"Za zaščito naše ustave in demokracije bomo hitro ukrepali, ker ta predsednik zanju predstavlja neposredno grožnjo. Strahotnost tega napada na našo demokracijo narašča skupaj z nujno potrebo po ukrepanju," je sporočila Pelosijeva.

Demokrati in tudi velik del republikancev Trumpu pripisuje odgovornost za napad njegovih podpornikov na kongres, v katerem je umrlo pet ljudi. Trump je podpornike v sredo v govoru pozval, naj gredo nad kongres, kjer so formalno potrjevali zmago demokrata Josepha Bidna na volitvah 3. novembra.

Večina demokratov in nekaj republikancev sicer želi, da bi Trump sam predčasno odstopil, preden mu 20. januarja poteče mandat, ali pa ga odstavi njegov kabinet s podpredsednikom ZDA Mikom Penceom po 25. amandmaju k ameriški ustavi, ki omogoča odstranitev s položaja, če predsednik ni sposoben opravljati svojih dolžnosti.

Za demokrate bi bilo to politično sploh izjemno, ker bi se republikanska stranka s tem še bolj razdelila. V nedeljo je na primer nekdanji državni sekretar Colin Powell v pogovoru za CNN povedal, da se nima več za republikanca.

"Sem samo še državljan, ki je vso svojo kariero volil republikance ali demokrate. Sedaj me skrbi le za državo in ne za stranke," je dejal 83-letni Powell, ki je bil v 90. letih prejšnjega stoletja in kasneje večkrat v igri za predsedniškega kandidata republikancev, vendar se nikoli ni odločil za kampanjo.

Pence in preostanek Trumpovega kabineta ne kažeta volje za ustavni proces odstavitve, večina senatnih republikancev pa opozarja, da ni dovolj časa za ustavno obtožbo, ki se lahko konča le z oprostitvijo ali odstavitvijo s položaja, saj Trump 20. januarja v vsakem primeru odhaja.

Osnutek besedila vsebuje eno točko, v kateri je Trump obtožen spodbujanja nemirov. Demokrati ga obtožujejo, da je na shodu pred vdorom v kongres prejšnjo sredo podžigal svoje privržence, ki so nato vdrli v poslopje, v nasilju pa je umrlo pet ljudi.

Poleg tega osnutek predvideva dosmrtno prepoved kandidiranja za opravljanje javne funkcije Trumpu. To bi mu preprečilo morebitno predsedniško kandidaturo v letu 2024.

Prva ustavna obtožba Trumpa zaradi njegovih pritiskov na Ukrajino, naj uvede preiskavo Bidna in Trumpu s tem pomaga na volitvah, se je lani končala z oprostitvijo v republikanskem senatu.