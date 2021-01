Nekateri upokojenci bodo prejeli solidarnostni dodatek

Dodatek bo pripadal tistim, ki imajo pokojnino do 714 evrov

© pixabay.com

Upokojenci s pokojnino, ki jim jo izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in ne presega 714 evrov, bodo danes v skladu z zadnjim protikoronskim zakonom prejeli na svoje račune solidarnostni dodatek. Pogoj pa je, da imajo stalno prebivališče v Sloveniji.

Prejemniki pokojnin do 510 evrov bodo prejeli 300 evrov dodatka, tisti s pokojnino med 510,01 evra in 612 evrov bodo dobili 230 evrov, tistim s pokojnino med 612,01 in 714 evrov pa pripada 130 evrov dodatka.

Poleg upokojencev so v enakih višinah do njega upravičeni brezposelni prejemniki invalidskih nadomestil s stalnim prebivališčem v Sloveniji, če njihovo nadomestilo decembra ni preseglo 714 evrov, so navedli na zavodu. Pri določitvi zneska za dodatek so upoštevali višino pokojnine oziroma nadomestila, ki ga je oseba prejela v decembru lani.

Dodatek bodo prejeli tudi tisti, ki so bili v obvezno zavarovanje vključeni za ožji obseg pravic. Prav tako ga bodo prejeli tudi upokojeni na podlagi zakona o starostnem zavarovanju kmetov.

V znesek pokojnine za obračun dodatka so upoštevali še del vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju ter dodatke in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih. Prav tako so upoštevali znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja, izplačane za januar lani, in sicer na podlagi dokazila, ki ga je zavod pridobil že za izplačilo letnega dodatka v lanskem letu.

Višino solidarnostnega dodatka so za slednje določili glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja in pokojnin, prejetih iz tujine. Tisti upokojenci, ki zavodu niso posredovali dokazila o višini tuje pokojnine za izplačilo letnega dodatka v letu 2020, pa do solidarnostnega dodatka niso upravičeni.

Izplačani dodatek se ne bo upošteval v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih o pravicah iz javnih sredstev razen pri izredni denarni socialni pomoči. Prav tako ne bo podlaga za rubež na podlagi sklepov o izvršbi, izdanih po zakonih o izvršbi in zavarovanju ali o davčnem postopku. Poleg tega ne bo podlaga za obračun dohodnine in prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Zavod bo vsem prejemnikom dodatka poslal obvestilo o nakazilu prejemkov.

Upokojencev, med katerimi pa niso prejemniki sorazmernih delov pokojnin in delnih pokojnin, je bilo po zadnjih podatkih zavoda novembra skupno skoraj 386.000, od katerih jih je imelo pokojnino v višini do 700 evrov nekaj manj kot 199.000.