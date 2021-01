Ameriški diplomati prvič v zgodovini pozvali k odstavitvi predsednika

Strinjajo se, naj vlada podpre zakonita prizadevanja za predčasno odstranitev predsednika s položaja

© pixabay.com

Ameriški diplomati so v nedeljo razposlali dve okrožnici z obsodbo predsednika ZDA Donalda Trumpa zaradi spodbujanja napada na kongres in pozivom vladi, naj podpre zakonita prizadevanja za predčasno odstranitev predsednika s položaja. Karierni uslužbenci State Departmenta menijo, da lahko napad na kongres močno škodi ameriški verodostojnost pri promociji in obrambi demokratičnih vrednot na tujem.

Državnega sekretarja Mikea Pompea pozivajo, naj podpre vsakršno zakonito prizadevanje podpredsednika ZDA Mikea Pencea in drugih članov kabineta za zaščito države, vključno z možnostjo uporabe 25. amandmaja k ustavi, ki omogoča odstavitev predsednika ZDA.

Okrožnici sta bili razposlani po tako imenovanem kanalu za izražanje nestrinjanja, ki se običajno uporablja za izražanje nasprotovanj določenim političnim odločitvam. Takšnega izraza proti predsedniku doslej še ni bilo.

Zvest podpornik Trumpa Pompeo je v sredo obsodil napad na kongres, vendar predsednika ni omenjal. Največ časa je porabil za zavračanje kritik iz tujine in trditve, da je vse v redu in da so ZDA ohranile svojo moralno prižnico za preostali svet.

Ena od okrožnic ameriških diplomatov poudarja, da mora State Department, torej Pompeo, izrecno obsoditi Trumpovo vlogo v nasilnem napadu na kongres. V obsodbah napada nikakor ne bi smeli uporabiti Trumpovih besed, ker predsednik glede tega nima nobene kredibilnosti, menijo diplomati.

"Tako kot mi rutinsko obsojamo tuje voditelje, ki uporabljajo nasilje in zastraševanje za vpletanje v mirne demokratične procese in sprevračajo voljo volivcev, bi morale javne izjave State Departmenta v tem primeru omeniti Trumpa. Kritičnega pomena je, da svetu sporočimo, da v našem sistemu ni nihče - niti predsednik - nad zakonom ali imun pred javno kritiko," pišejo diplomati ZDA.