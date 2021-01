»Ne moremo se zanašati na družbena omrežja in njihovo razlaganje prava«

Evropski komisar za jasna pravila v digitalnem svetu

Thiery Breton

© Wikipedia

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton se je po nasilnem vdoru privržencev ameriškega predsednika Donalda Trumpa v kongres zavzel za jasna pravila v digitalnem svetu. Kot je zapisal v prispevku za spletni medij Politico, je v zadnjih dneh postalo jasno, da se ne moremo zanašati na družbena omrežja in njihovo razlaganje prava.

Družbena omrežja, kot sta Facebook in Twitter, so po vdoru v kongres blokirala Trumpove račune, češ da so predsednikova sporočila ogrožala demokracijo ter spodbujala sovraštvo in nasilje. S tem so po mnenju komisarja priznala svojo odgovornost, dolžnost in zmožnosti za preprečevanje nezakonitih vsebin na spletu.

"Če je še kdo dvomil, da so spletne platforme postale sistemski akterji v naših družbah in demokracijah, je dobil odgovor prejšnji teden na Kapitolskem griču," je izpostavil Breton. Ob tem je poudaril, da ima tisto, kar se zgodi na spletu, posledice tudi v realnem življenju.

Kot je zapisal, je vstaja v Washingtonu vrhunec več let sovražnega govora, spodbujanja nasilja, napačnih informacij in strategij destabilizacije, ki so se brez omejitev lahko širile po družbenih omrežjih. Izgredi v Washingtonu so dokaz, da močan, a nereguliran digitalni svet, ki spominja na divji Zahod, močno vpliva na temelje sodobnih demokracij.

Družbena omrežja, kot sta Facebook in Twitter, so po vdoru v kongres blokirala Trumpove račune, češ da so predsednikova sporočila ogrožala demokracijo ter spodbujala sovraštvo in nasilje. S tem so po mnenju komisarja priznala svojo odgovornost, dolžnost in zmožnosti za preprečevanje nezakonitih vsebin na spletu.

Po Bretonovem mnenju je zato treba določiti pravila igre ter organizirati digitalni svet z jasnimi pravili, dolžnostmi in varovali. "Znova moramo vzpostaviti zaupanje v digitalni prostor. Gre za preživetje naših demokracij v 21. stoletju," je zapisal evropski komisar za Politico.

Ob tem je izpostavil, da je Evropa kot prva celina na svetu začela reformo digitalnega sveta z decembra lani predstavljenima aktoma o digitalnih storitvah in digitalnem trgu, ki temeljita na načelu, da bi tisto, kar je nezakonito drugod, moralo niti nezakonito tudi na spletu.

"A izzivi, s katerimi se soočajo naše družbe in demokracije, so globalni," je še zapisal komisar ter predlagal, da bi zato EU in nova ameriška administracija začeli dialog, s katerim bi določili globalne standarde in pravila.