Sodnica zaradi zapisov o Janši izgubila vodenje oddelka

"Upam, da bo doba janšizma nekoč samo še bridek spomin, do takrat pa pazite nase," je v zasebni Facebook skupini zapisala sodnica

Na zapise sodnice je širšo javnost opozoril državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak, ki je zahteval odziv sodnega sveta in predsednika vrhovnega sodišča

© Borut Krajnc

Sodnici Urški Klakočar Zupančič je bilo zaradi zapisov o premierju Janezu Janši v zasebni skupini na družbenem omrežju Facebook odvzeto vodenje oddelka za etažno lastnino na ljubljanskem okrajnem sodišču. Predsednica sodišča pa je zoper sodnico vložila tudi pobudo za začetek disciplinskega postopka, poroča današnji Dnevnik.

Kot navaja časnik, je Klakočar Zupančičeva na Facebooku med drugim zapisala: "Upam, da bo doba janšizma nekoč samo še bridek spomin, do takrat pa pazite nase." V zapisih je Janšo označila za "velikega diktatorja" in dodala, da je virus pri nas dal polet "zafrustriranim osebkom s kriminalno preteklostjo".

Kot je po informacijah Dnevnika sodnica pojasnila sodnemu svetu, je bil zapis zasebne narave, a je njena Facebook "prijateljica" zlorabila njeno zaupanje. Zapisi so posledično prišli do državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Vinka Gorenaka, ki je nanje opozoril širšo javnost ter zahteval odziv sodnega sveta in predsednika vrhovnega sodišča.

Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je zapise označil kot neprimerne. Sodni svet se do njih ni opredelil, njegov predsednik Erik Kerševan pa je v svojem mnenju izrazil nestrinjanje s prakso, "da se v primerih, ko gre za dejanje, ki bi lahko pomenilo resno disciplinsko kršitev, obračajo na komisijo za etiko in integriteto".

Pravosodno ministrstvo je na ljubljansko okrajno sodišče, ljubljansko višje sodišče in vrhovno sodišče po tem poslalo dopis. Predsednica ljubljanskega okrajnega sodišča pa je nato vložila pobudo za začetek disciplinskega postopka in z novim letnim razporedom sodnici odvzela vodenje oddelka za etažno lastnino.