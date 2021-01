Hojs poimensko objavil plače policistov

Minister za notranje zadeve želi disciplinirati stavkajoče policiste

Nekdanji generalni direktor policije Anton Travner in (kljub "nepreklicnemu" odstopu še vedno) notranji minister Aleš Hojs

Notranji minister Aleš Hojs je ocenil, da je stavka policistov "neupravičena in neutemeljena", zato je danes naročil evidenco stavkajočih policistov in na spletni strani notranjega ministrstva poimensko objavil plače 8694 uslužbencev ministrstva, policije in resornega inšpektorata.

Pri vsakem zaposlenem so navedeni ime, naziv, enota in bruto plača, ki jo je prejel za mesec december. Naveden je celoten bruto znesek skupaj z vsemi dodatki, na ministrstvu pa so pojasnili, da so plače zaradi dodatka na rizične razmere zaradi epidemije od deset (na ministrstvu in inšpektoratu) do dvajset odstotkov (na policiji) višje kot sicer. Prav tako so lahko v decembrski plači zajeti tudi poračuni plač dodatkov za pretekle mesece. Daleč najvišje plačilo je decembra tako prejel vodja preiskav na NPU Igor Razpotnik (9589,75 evrov bruto), še pet jih je zaslužilo več kot 7000 evrov, najnižje plače (940,58 evrov bruto) pa so prejeli kandidati za policiste.

V zakonu o dostopu do informacij javnega značaja sicer nikjer ne piše, da so dostopni tudi podatki o imenih in priimkih.

Hojs meni, da si vsak želi višjo plačo

Večji izmed dveh policijskih sindikatov, Policijski sindikat Slovenije je danes začel s stavko, že sredi dopoldneva pa je opozoril, da bi notranji minister Aleš Hojs rad nadziral stavkajoče.

V Policijskem sindikatu Slovenije s stavko, ki so jo začeli danes ob 7. uri in bo trajala do preklica, zahtevajo odpravo kršitev stavkovnega sporazuma iz leta 2018, zaradi katere bodo policijski uslužbenci marca prejeli nižje plače. Druga zahteva se nanaša na uredbo o napredovanju v plačne razrede javnih uslužbencev, ki ni usklajena s spremenjeno sistemsko zakonodajo. Sindikat zahteva tudi sistemsko ureditev v področnem zakonu, ki bi omogočila sklenitev samostojne panožne pogodbe za policijske uslužbence. Zadnja zahteva pa se nanaša na vodenje socialnega dialoga, ki mora biti vzpostavljen tako, da ne bo več prihajalo do enostranskih posegov vlade v obstoječe pravice zaposlenih s spremembo zakonodaje ali podzakonskih aktov, je navedel predsednik sindikata Rok Cvetko.

Hojs na zahteve odgovarja, da so sindikalisti s prejšnjo vlado "podpisali sporazum, ki je maček v žaklju". Navedel je, da je bila neodvisna analiza, o kateri so se dogovorili v stavkovnem sporazumu, opravljena. "Analiza je na žalost pokazala, da njihove zahteve niso upravičene in vlada ni imela druge izbire, kakor da to analizo, ki je bila neodvisna, potrdi," je povedal.

"Seveda je logično, da si vsak želi višjo plačo. Tudi tukaj seveda policiste nekako razumem. Res pa je, to je treba jasno povedati, da plače v policiji niso tako nizke, kot se morda predstavlja," je povedal Hojs.

Za protestnike v pripravljenosti tudi vodni top

Sicer je Hojs v izjavi zagotovil, da je policija pripravljena tudi na morebitne proteste. Po družabnih omrežjih je namreč zaokrožila napoved protestov za sredo. "Lahko zagotovim, da bo policija, tako kot je bila novembra, tudi v sredo oz. kadarkoli v polni pripravljenosti in bo v največji meri zavarovala premoženje ljudi ter njihovo varnost. Posebej pa tudi državni zbor (DZ)," je dejal.

Ravnanje policije bo ob morebitnih protestih odvisno od same varnostne situacije na dan protesta. Dodal je, da bo pripravljenih dovolj policistov, po potrebi pa bodo uporabili tudi vodni top. "Ne vem, zakaj ga ne bi uporabili, če gre za tako nasilje, kot se je zgodilo novembra," je dodal.

Kdo bo novi šef policije?

Policija v kratkem pričakuje imenovanje novega generalnega direktorja policije. Andrej Jurič policijo vodi kot vršilec dolžnosti, kot kaže pa bo naslednji vodja policije s polnim mandatom postal kar Hojsov državni sekretar Anton Olaj. Janševa vlada je že na ustanovni seji razrešila generalno direktorico Tatjano Bobnar in vodenje policije zaupala Antonu Travnerju, ki pa se je moral posloviti po hišnih preiskavah pri Zdravku Počivalšku. Od tedaj policijo začasno vodi Andrej Jurič.