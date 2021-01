FBI pričakuje še več nasilja Trumpovih podpornikov

Izgrede pričakujejo tudi na dan inavguracije novoizvoljenega ameriškega predsednika Josepha Bidna prihodnji teden

Shod Trumpovih podpornikov marca 2017 v Washingtonu D.C.

© kunm.org

Ameriška zvezna policija FBI je policijskim agencijam po ZDA poslala opozorilo, naj na dan inavguracije demokratskega predsednika Josepha Bidna 20. januarja in tudi sicer pričakujejo še več nasilja podpornikov predsednika Donalda Trumpa. Trumpovi podporniki načrtujejo nasilne proteste z orožjem že, če bi podpredsednik Mike Pence in člani Trumpove vlade predsednika odstavili v skladu s 25. amandmajem k ustavi. FBI je identificiral oboroženo skupino, ki namerava priti v Washington že 16. januarja.

"Oboroženi protesti se načrtujejo v vseh 50 zveznih državah od 16. do 20. januarja, pred zveznim kongresom pa od 17. do 20. januarja," opozarja FBI po poročanju ameriške televizije ABC in drugih.

Trumpovi podporniki so prejšnjo sredo napadli zvezni kongres, pri čemer je umrlo pet ljudi. Kongresna policija ni bila pripravljena na nasilje, okrepitve pa so prispele prepozno. Potekajo preiskave, med drugim ali je predsednik Trump namerno preprečil namestitev nacionalne garde za obrambo kongresa.

TrP78FhNAf8

Tokrat bi morale biti zvezne, državne in lokalne oblasti v ZDA bolje pripravljene na nasilne Trumpove podpornike. V Washington je že prispelo 6200 pripadnikov nacionalne garde iz New Yorka, Virginije, Pensilvanije, New Jerseyja, Delawara in Marylanda.

Poslopje kongresa je sedaj namesto z nizkimi lesenimi policijskimi pregradami zavarovano z dva metra visoko železno in žičnato ograjo.

Trumpovi podporniki bodo morali v prestolnico potovati pod krinko ali kako drugače kot z letali, saj letalske družbe zanje uvajajo prepovedi poletov. Prišli pa bodo, saj so številni med njimi pripravljeni za "ljubljenega vodjo" tudi umreti.

Na inavguraciji predsednika Bidna bo verjetno več njegovih kot pa Trumpovih privržencev, zato bo morala policija držati obe skupini narazen.