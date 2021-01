Želi še en mandat

Generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Antonio Guterres bo kandidiral za drugi mandat

Antonio Guterres

© Wikimedia Commons

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres bo kandidiral za drugi mandat na tem položaju, je včeraj sporočil njegov tiskovni predstavnik Stephane Dujarric. Trenutni mandat, ki ga je nastopil leta 2017, se mu izteče konec decembra. Do takrat morata varnostni svet in generalna skupščina uradno potrditi drugi in tudi njegov zadnji petletni mandat, ki se bo iztekel leta 2026.

Guterres je predsednika Generalne skupščine ZN in Varnostni svet ZN obvestil, "da je na razpolago za opravljanje drugega mandata na položaju generalnega sekretarja Združenih narodov, če bo takšna volja držav članic", je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil Dujarric.

Stalne članice VS ZN ZDA, Kitajska, Rusija, Francija in Združeno kraljestvo podpirajo njegovo kandidaturo za nov mandat, so povedali neimenovani viri po včerajšnjem kosilu Guterresa z veleposlaniki teh držav.

"Opravlja fantastično delo," je dejal diplomat iz ene od njih. Dodal je, da bi bila napaka, če bi ga zamenjali samo iz "simbolnih razlogov", kot je imenovanje prve ženske na čelo ZN.

Na kosilu z veleposlaniki stalnih članic varnostnega sveta je poudaril potrebo po spravi med "človeštvom in naravo" in se zavzel za izboljšanje mednarodnega sodelovanja pri drugih izzivih, kot sta kibernetska varnost in terorizem.

Potem ko je bil Guterres razmeroma uspešen kot visoki komisar ZN za begunce med letoma 2005 in 2015, kot generalni sekretar te organizacije ni bil ravno uspešen pri reševanju konfliktov, ocenjuje AFP. Med drugim mu ni uspelo preprečiti genocida v Mjanmaru, Sirijo in Jemen pa še vedno pretresajo spopadi.

Po neuradnih informacijah je sicer 71-letni nekdanji portugalski premier pred novembrskimi predsedniškimi volitvami v ZDA napovedoval, da se ne bo potegoval za nov mandat, če bo za ameriškega predsednika znova izvoljen Donald Trump. Pod njegovim vodstvom so ZDA izstopile iz več agencij ZN.

Potem ko je bil Guterres razmeroma uspešen kot visoki komisar ZN za begunce med letoma 2005 in 2015, kot generalni sekretar te organizacije ni bil ravno uspešen pri reševanju konfliktov, ocenjuje AFP. Med drugim mu ni uspelo preprečiti genocida v Mjanmaru, Sirijo in Jemen pa še vedno pretresajo spopadi.

Več nevladnih organizacij je v preteklosti kritiziralo Guterresa, češ da ne opozarja dovolj glasno na vprašanja na področju človekovih pravic. Sam zatrjuje, da se za različne cilje zavzema na srečanjih s svetovnimi voditelji za zaprtimi vrati. Tudi sicer je pristaš tihe diplomacije.