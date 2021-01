WHO: »Kljub cepljenju čredne imunosti letos še ne bo«

Za ustavitev širjenja novega koronavirusa je potrebnega več časa za proizvodnjo in razdelitev zadostnega števila odmerkov cepiva

© Flickr

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je včeraj opozorila, da kljub začetku cepljenja proti covidu-19 v več državah letos čredne imunosti še ne bo mogoče doseči. Ob tem je izpostavila nujnost nadaljevanja ukrepov, kot so ohranjanje fizične razdalje, umivanje rok in nošenje zaščitnih mask za omejitev pandemije.

Glavna znanstvenica WHO Soumya Swaminathan je na virtualnem brifingu na sedežu WHO v Ženevi opozorila, da letos ne bo dosežena nobena stopnja imunitete prebivalstva ali čredna imunost, saj bo za ustavitev širjenja novega koronavirusa potrebnega več časa za proizvodnjo in razdelitev zadostnega števila odmerkov cepiva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pozdravila je izjemen napredek, ki so ga dosegli znanstveniki z razvojem ne samo enega, ampak več varnih in učinkovitih cepiv proti povsem novemu virusu v manj kot letu dni. Vendar je za cepljenje potreben čas, je izpostavila.

Treba je doseči proizvodnjo ne samo milijonov, temveč milijard odmerkov cepiva, je pojasnila in ljudi pozvala k potrpežljivosti.

Prepričana je, "da bodo cepiva na koncu prišla in v vse države", medtem pa "ne smemo pozabiti, da obstajajo ukrepi, ki delujejo". Še najmanj do konca leta bodo potrebni ukrepi na področju javnega zdravja in družbeni ukrepi za ustavitev širjenja novega koronavirusa, je dejala.