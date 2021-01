Tožilec zagotovil, da bo preganjal tudi Trumpa

Glavni tožilec Washingtona Karl Racine zagotovil, da bo kazensko preganjal vse, ki so vzpodbujali napad na ameriški kongres, med njimi tudi Donalda Trumpa

Karl Racine, glavni tožilec Washintgona

© Wikipedia

Glavni tožilec ameriške prestolnice Washington Karl Racine je včeraj zagotovil, da bo kazensko preganjal vse, ki so vzpodbujali napad na ameriški kongres, med njimi tudi Donalda Trumpa, ki v času pregona ne bo več predsednik.

"Ameriško pravosodno ministrstvo ne more preganjati predsednika ZDA, dokler je ta na položaju. Predsednik bo na položaju še devet dni in preiskava bo trajala precej dlje časa. Nikakor ne merim posebej na predsednika ali kogarkoli drugega. Sledili bomo dejstvom," je dejal Racine in izrazil zadovoljstvo, da namerava isto storiti tudi zvezni tožilec v Washingtonu.

Racinova preiskava se med drugim osredotoča na izjave govornikov na Trumpovem zborovanju v sredo, 6. januarja, preden je množica napadla kongres. Republikanski kongresnik iz Alabame Mo Brooks je na shodu povedal, da morajo ameriški domoljubi začeti delati sezname in ukrepati, Trumpov odvetnik Rudy Giuliani pa je množico pozval k odločitvi z bojem.

Predsednikov sin Donald Trump mlajši je na shodu pozval k totalni vojni in privržencem predsednika dejal, da kdor ni z njimi, je proti njim. Predsednik v odhajanju Trump je privržence pozval k pohodu na kongres, kjer da naj bi ustavili krajo volitev.

Kongres je v sredo potrjeval zmago demokrata Josepha Bidna na volitvah 3. novembra, Trumpovi privrženci pa so vdrli v Kapitol v prepričanju, da kongres lahko spremeni volilni izid v njegov prid.