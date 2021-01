Konec teorij zarot o volilni prevari tudi na desnih radijskih postajah

Lastnik številnih konservativnih radijskih postaj po ZDA je voditeljem oddaj naročil, naj prenehajo prepričevati Američane, da je Trump volitve izgubil zaradi prevare

Radio Cumulus

© Cumulus Media

Izvršni podpredsednik podjetja Cumulus Media, ki ima v lasti več konservativnih radijskih postaj po ZDA, je voditeljem oddaj naročil, naj prenehajo prepričevati Američane, da je predsednik ZDA v odhajanju Donald Trump volitve 3. novembra izgubil zaradi prevare.

Popoln preobrat po naročilu podpredsednika Cumulusa Briana Philipsa prihaja po tem, ko so radijski voditelji njegovih postaj dva meseca ponavljali Trumpove obtožbe, da je demokrat Joe Biden zmagal z veliko prevaro. Poteza naj bi bila posledica strahu pred tožbami zaradi vzpodbujanja nasilja, ki je doživelo vrhunec v sredo z vdorom Trumpovih podpornikov v kongres.

Philips je voditeljem radijskih oddaj, ki že nekaj časa širijo teorije zarote in podžigajo konservativne Američane, zagrozil, da bodo odpuščeni, če bodo še naprej govorili, da so bile volitve ukradene.

Vodstvom radijskih postaj je po poročanju ameriških medijev v sredo poslal dopis, v katerem je zapisal, da je treba umiriti razmere, zato voditelji ne smejo govoriti o ukradenih volitvah, državljanski vojni ali v jeziku, ki bi spodbujal nasilje. V okrožnici naj bi dal jasno vedeti, da Cumulus ne bo toleriral izjav voditeljev o tem, da volitve niso končane.

Philips je voditeljem radijskih oddaj, ki že nekaj časa širijo teorije zarote in podžigajo konservativne Američane, zagrozil, da bodo odpuščeni, če bodo še naprej govorili, da so bile volitve ukradene.

Med radijskimi voditelji, ki jih zadeva ukaz, sta med Trumpovimi privrženci zelo priljubljena Mark Levin in Dan Bognino, ki sta celo med vdorom v kongres podžigala množico k boju proti volilnim prevaram in Bidnovo zmago razglašala za tiranijo.

V času napada na kongres so konservativni Američani lahko na več radijskih postajah poslušali, da kongres pravzaprav napadajo levičarji, ki so se zamaskirali v Trumpove podpornike. Podobno so govorili tudi kongresni podporniki Trumpa in konservativne televizijske postaje.