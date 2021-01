Vrača se serija Seks v mestu ...

... a brez svobodmiselne Samanthe

Na male zaslone se po več kot dvajsetih letih vrača kultna serija Seks v mestu. Toda v njej bodo nastopile le tri od štirih igralk - Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon in Kristin Davis, medtem ko je Kim Cattrall že pred časom napovedala, da v nadaljevanju ne namerava zaigrati.

Serija mreže HBO je spremljala življenje štirih Newyorčank, ki so se pogovarjale o delu in odnosih v poznih 90. in prvih letih novega tisočletja. Ameriška televizija po pisanju britanskega BBC ni pojasnila, zakaj Kim Cattrall v vlogi svobodomiselne Samanthe ne bo zaigrala v oživljeni seriji, ki so jo naslovili And Just Like That... po enem od stavkov izvirne nanizanke.

CIb3Y5KOwJI

Novo serijo pripravlja HBO Max. Sestavljena bo iz desetih polurnih epizod, njena produkcija pa se bo po pisanju BBC začela konec pomladi v New Yorku.

Serijo Seks v mestu so začeli prvič predvajati leta 1998 in je imela šest sezon. Osvojila je sedem emmyjev in osem zlatih globusov. Pozneje so posneli tudi dva filma, ki pa nista dosegla uspeha serije.

me-6X1dFH8c