»BiH potrebuje dolgoročno rešitev za migrante«

Poziv k takojšnji humanitarni podpori migrantov v BiH ter sprejetju trajnih rešitev potreb ljudi, ki so v tranzitu preko te države

© pixabay.com

Organizacije za človekove pravice Amnesty International (AI), Jezuitska služba za begunce Evrope, belgijski Zdravniki sveta ter Pravice beguncev Evropa so včeraj pozvale k takojšnji humanitarni podpori migrantov v BiH ter sprejetju trajnih rešitev potreb ljudi, ki so v tranzitu preko te države.

"Za večino ljudi, ki v sedanjih izjemno nizkih temperaturah v BiH spijo na prostem, so na voljo nastanitve. Kar manjka, je politična volja, da se to zgodi. Oblasti morajo na vseh ravneh takoj zagotoviti ustrezne namestitve in pomoč tistim, ki jo potrebujejo," je pozvala direktorica pisarne Amnesty International za evropske institucije Eve Geddie, so danes sporočili iz AI Slovenija.

Organizacije ob tem opozarjajo, da v BiH okoli 2500 ljudi, vključno z 900 v začasnem kampu Lipa, ostaja brez osnovne namestitve v nevarno mrzlih razmerah. Ocenjujejo, da oblasti BiH ne skrbijo za ustrezno namestitev za begunce in iskalce azila, agencije EU pa še naprej podpirajo kratkoročne rešitve.

Ob tem so še dodali, da je EU v zadnjih treh letih BiH zagotovila 88 milijonov evrov pomoči, da bi ta okrepila svoje kapacitete upravljanja migracij, kljub temu pa v BiH doslej niso našli ustreznih prostorov za nastanitev migrantov in iskalcev azila, prevzeli celovite odgovornosti za upravljanje obstoječih nastanitev za migrante ali zagotovili minimalne zajamčene podpore ljudem, ki so obtičali v tej državi.

"EU mora z oblastmi BiH najti sistemske, dolgoročne rešitve za potrebe ljudi na ozemlju BiH in da se tovrstne razmere naslednjo zimo spet ne ponovijo," je še dejala Eve Geddie. Dodala je, da je "odgovornost EU je jasna - trenutna humanitarna kriza je tudi posledica politik EU, namenjenih utrjevanju njenih meja, zaradi česar je tisoče ljudi obtičalo na njenem obrobju ali sosednjih državah".

Pozvala je tudi, da mora EU vzpostaviti konkretne možnosti za varne in zakonite poti, ki jih lahko ljudje, ki bežijo pred spopadi, preganjanjem ali revščino, uporabijo, da bi dosegli Evropo.

Začasni center za begunce Lipa na severozahodu Bosne so zaprli 23. decembra. Med zapiranjem je izbruhnil požar, ki je uničil kamp. Oblasti so tam nazadnje namestile nekaj deset ogrevanih šotorov, skoraj 400 ljudi pa še vedno ostaja v zasilnih šotorih, kljub močnemu sneženju in napovedi, da se bodo temperature v prihodnjih dneh zelo znižale.

Center Lipa, ki nima tekoče vode, ustreznih sanitarij ali ogrevanja ter predstavlja veliko tveganje za zdravje in varnost ljudi, tudi ni primeren za trajno namestitev migrantov.

Izven Lipe se številni, vključno z družinami z otroki, še naprej zatekajo v parke, zapuščene hiše, propadle tovarne in gozdove v bližini meje s Hrvaško. Soočeni s težkimi zimskimi razmerami obupno nujno potrebujejo namestitev in humanitarno pomoč, še pozivajo organizacije.