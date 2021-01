Vizjak nadaljuje pogrom nad okoljem in naravo

Nevladniki ostro proti novim zakonskim predlogom ministra »za okolje«

Minister za okolje Andrej Vizjak

© Borut Krajnc

Več nevladnih organizacij in civilnih iniciativ s področja varovanja narave in okolja je z javnim pozivom opozorilo na predvidene spremembe dveh zakonov, to je zakona o urejanju prostora in zakona o varstvu okolja, s katerimi bodo – če bodo sprejete - nevladniki izključeni iz ključnih okoljskih postopkov. »Brez varovalk v zakonih lahko pride do nepovratne škode za okolje in zdravje prebivalcev Slovenije,« svarijo in napovedujejo: »Vztrajali in upirali se bomo, vse dokler ministrstvo ne umakne škodljivih predlogov«.

V organizacijah Umanotera, Mladi za podnebno pravičnost, Eko krog, IPoP – Inštitut za politike prostora, društvu za sonaraven razvoj Fokus, Greenpeace Slovenija, Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Ekologi brez meja in CIPRA Slovenija opozarjajo na škodljivost sprememb dveh zakonov, ki jih predlaga okoljsko ministstvo pod ministrom Andrejem Vizjakom. Gre za nove poteze ministra Vizjaka, ki ves čas ministrskega mandata namesto za okolje in naravo primarno deluje v korist investicijam in gospodarstvu. Zaradi forsiranja investicij v škodo narave – med drugim si močno prizadeva za izgradnjo hidroelektrarne Mokrice, za katero je bil zadolžen v prejšnji službi v energetiki – se ga je prijel vzdevek »brežiški buldožer«.

Kot ugotavljajo nevladniki je iz predloga novega Zakona o urejanju prostora čez noč izginil člen, ki omogoča sodno varstvo in bi posameznikom, ki so jim bile kratene pravice, kot tudi varuhom okolja in narave dopuščal začetek upravnega spora zoper prostorske izvedbene akte. »S takšnimi pravili bodo v vaši okolici lahko pričeli z gradnjo škodljivih industrijskih objektov ali predelovalnic odpadkov, vendar se zoper take odločitve enostavno ne boste mogli več pritožiti,« svarijo nevladniki.

»S takšnimi pravili bodo v vaši okolici lahko pričeli z gradnjo škodljivih industrijskih objektov ali predelovalnic odpadkov, vendar se zoper take odločitve enostavno ne boste mogli več pritožiti.«

V novem predlogu Zakona o varstvo okolja pa se nevladne organizacije preprosto izloča iz ključnih okoljskih postopkov. Po novem nevladne organizacije ne bodo več mogle sodelovati v presojah, ampak se bodo lahko le pritožile na sprejeto odločitev.

Uroš Macerl iz Eko kroga razlaga: »Če bi pred leti veljala tako skrajno omejena možnost sodelovanja nevladnih organizacij v postopkih, kot to predlaga ZVO, potem bi cementarna v Trbovljah še danes nezakonito sosežigala odpadke na podlagi nezakonito izdanega okoljskega dovoljenja. Poglejte, kateri industrijski obrati so v vaši bližini in si predstavljajte njihovo obratovanje brez vsakršne možnosti nadzora civilne družbe in javnosti. Vlada nam očita, da se v postopke vključujemo prepozno, s tem predlogom pa nas potiska v natanko tako pozicijo, ki nam jo sicer sama očita.«

Nevladne organizacije opozarjajo, da okolje in narava nimata glasu, da bi se branili sami in da je zato pomembno, da ju lahko v uradnih postopkih zastopajo organizacije, ki ji je država priznala, da delujemo v javnem interesu varovanja okolja oziroma ohranjanja narave. Opozarjajo tudi na določila leta 1998 sprejete Aarhuška konvencija, temeljnega mednarodnega dokumenta, ki ureja osnovna demokratična načela in pravice civilne družbe na področju varstva okolja ter na ta način predstavlja simbolni instrument demokracije na področju okolja. »Izgleda, da se trenutna oblast ne zaveda obveznosti in dolžnosti, ki smo jih z ratifikacijo te konvencije prevzeli, ali pa ji za to enostavno ni mar. Iz zakonov so izbrisali pomembne okoljevarstvene varovalke ter Slovenijo tako pahnili v novo sramoto pred EU,« še dodajajo.

»Vlada nam očita, da se v postopke vključujemo prepozno, s tem predlogom pa nas potiska v natanko tako pozicijo, ki nam jo sicer sama očita.«



Uroš Macerl,

Eko krog

Tamara Tomanić iz Mladih za podnebno pravičnost med drugim dodaja, da “vlada s predlaganimi spremembami napada še zadnje varuhinje in varuhe narave – prebivalke in prebivalce vasi in mest, civilne iniciative in nevladne organizacije. Omejuje sodelovanje vseh nas v ključnih projektih za naš obstoj. Narava je voda, ki jo pijemo, je hrana, ki jo jemo, je zrak, ki ga dihamo. Brez narave ne obstajamo!« in nadaljujeje: »Vztrajali in upirali se bomo, vse dokler ministrstvo ne umakne škodljivih predlogov. Šele na pogorišču teh politik se lahko pričnemo pogovarjati o predlogih za demokratičnejšo, solidarnejšo in sonaravnejšo družbo.”