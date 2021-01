Kdaj bo Bojani Beović mandat potrdila tudi skupščina zbornice?

Datuma skupščine zaradi neugodnih epidemioloških razmer in vladne prepovedi fizičnega druženja še ni določen

Bojana Beović

© Uroš Abram

Po izvolitvi infektologinje Bojane Beović za novo predsednico Zdravniške zbornice Slovenije sredi decembra lani za zdaj še ni znano, kdaj ji bo mandat potrdila tudi skupščina zbornice. V zbornici so za STA pojasnili, da datuma skupščine zaradi neugodnih epidemioloških razmer in vladne prepovedi fizičnega druženja še ni določen.

Kot so zapisali, je skupščinski svet na korespondenčni seji 5. januarja sprejel sklep, da se zaradi neugodnih epidemioloških razmer in vladne prepovedi fizičnega druženja datum konstitutivne seje skupščine še ne določi. Naslednja seja skupščinskega sveta je predvidena konec januarja, takrat pa bo svet ponovno razpravljal in glasoval o morebitnem datumu seje skupščine.

"Skupščinski svet tudi ugotavlja, da je delovanje zbornice stabilno, strokovne službe opravljajo svoje delo, prav tako poteka nemoteno izvajanje javnih pooblastil. Zato je skupščinski svet sprejel stališče, da seja skupščine ni nujna, saj fizično druženje v trenutnih epidemioloških razmerah še preveč tvegano in zato tudi ni sprejemljivo," so še navedli.

Beović bo na čelu zdravniške zbornice nasledila aktualno predsednico Zdenko Čebašek-Travnik, ki je zbornico vodila en mandat. V prvem krogu volitev, 17. novembra je prejela najmanj glasov.

Tako je članstvo zbornice v drugem krogu izbiralo med Tanjo Petkovič in Bojano Beović. Slednji se je zmaga nasmihala že v prvem krogu, ko je prejela največ podpore kolegov in ji je zmanjkalo le pol odstotka glasov, da bi bila že takrat potrjena za novo predsednico.