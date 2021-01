Menjava WhatsAppa za Signal in Telegram

Uporabniki WhatsAppa zaradi spremenjenih pravil zasebnosti bežijo h konkurenci

Priljubljena mobilna aplikacija za izmenjavo sporočil WhatsApp je napovedala več deljenja zasebnih podatkov uporabnikov s svojo krovno družbo Facebook. To je milijone ljudi spodbudilo, da se zatečejo h konkurenci, nove privržence med drugim pridobivata predvsem Signal in Telegram.

WhatsApp je prejšnji teden spremembo pravil zasebnosti napovedal dvema milijardama uporabnikov. Med njimi sicer ni uporabnikov iz EU, ki jih ščiti evropska zakonodaja.

Drugod po svetu morajo uporabniki sprejeti nove pogoje ali pa bodo 8. februarja izgubili dostop do storitve, ki med drugim omogoča pošiljanje šifriranih sporočil in opravljanje videoklicev, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Lastnik Facebook želi z WhatAppom ustvarjati prihodke tako, da bi podjetjem dovolil, da prek platforme stopijo v stik s potencialnimi kupci in jim prodajajo svoje izdelke in storitve neposredno v aplikaciji. To je bilo doslej mogoče le v Indiji.

"Spremembe politike zasebnosti in pogojev uporabe so v industriji pogoste in uporabnikom smo zagotovili veliko časa, da pregledajo spremembe, ki bodo začele veljati 8. februarja," so prejšnji teden sporočili iz Facebooka. "Vsi uporabniki morajo sprejeti nove pogoje storitve, če želijo še naprej uporabljati WhatsApp," so dodali.

Novi pogoji bodo omogočali dodatno deljenje informacij med WhatsAppom in Facebookom ter drugimi sestrskimi aplikacijami, kot sta Instagram in Messenger. Aplikacija naj ne bi dostopala do pogovorov uporabnika, ki ostajajo šifrirani, pač pa bi delila podatke, kot so stiki in podatki profila.

V EU in Veliki Britaniji bodo novi pogoji veljali le za profesionalne uporabnike, ki uporabljajo storitev WhatsApp Business.

Nekateri strokovnjaki sicer trdijo, da je početje WhatsAppa nezakonito. Če namreč uporabnik ne more uporabljati storitve, ne da poda svoje soglasje, je to soglasje izsiljeno, uporaba podatkov pa nezakonita, je za AFP ocenil pravnik Arthur Messaud iz La Quadrature du net.

Mnogi uporabniki medtem iščejo alternative. Aplikacija Telegram, za katero stoji v Rusiji rojeni Pavel Durov, je v zadnjih 72 urah zabeležila 25 milijonov novih uporabnikov. 36-letni Durov je v današnji objavi na svojem kanalu dodal, da je imela aplikacija v začetku januarja več kot 500 milijonov aktivnih uporabnikov.

"Ljudje ne želijo več izmenjevati svoje zasebnosti za brezplačno storitev," je prepričan Durov. Ocenil je, da je Telegram postal največje zatočišče tistih, ki želijo zasebnost in varno komuniciranje. Uporabnikom je obljubil, da tako on sam kot njegova ekipa to odgovornost jemljejo nadvse resno.

Durov in njegov brat Nikolaj sta sicer tudi ustanovitelja ruskega družbenega omrežja VKontakte.

Druga aplikacija, ki se sooča z navalom novih uporabnikov, je Signal. V nedeljo si je to odprtokodno aplikacijo na mobilne naprave naložilo 810.000 uporabnikov, kar je skoraj 18-krat toliko kot 6. januarja, preden je WhatsApp posodobil pogoje uporabe, je podatke raziskovalnega podjetja Apptopia povzel Reuters.

Za Signalom stojita leta 2018 ustanovljena neprofitna Fundacija Signal ter Signal Messenger. Fundacijo vodi soustanovitelj WhatsAppa Brian Acton, ki je nekdanjega delodajalca zapustil leta 2017, razvoj pa poteka s pomočjo donacij. Po navedbah na spletni strani Signal uporabljata žvižgač Edward Snowden in glavni izvršni direktor Twitterja Jack Dorsey.

Naj uporabljajo Signal, je prejšnji teden svojim sledilcem na Twitterju svetoval tudi kontroverzni ustanovitelj Tesle in SpaceX Elon Musk. To je povzročilo nesluten naval, ki je za nekaj časa celo ohromil postopek pridružitve z verifikacijskimi kodami.

Še en stranski učinek pa je bila skokovita rast delnic biotehnološke družbe Signal Advance, čeprav ta sploh ni povezana s klepetalnikom Signal. Z okoli 7,5 dolarja se je njihova cena v ponedeljek dvignila vse do 38 dolarjev. Do danes je večina vlagateljev očitno že prepoznala svojo zmoto, saj so delnice upadle za 58 odstotkov na 16,4 dolarja.