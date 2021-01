»To ni projekt Karla Erjavca. Gre za željo, da zamenjamo to škodljivo vlado.«

Predsednica SD Tanja Fajon v petek pričakuje 43 poslanskih podpisov pod predlog konstruktivne nezaupnice, vključno s prvopodpisanimi poslanci DeSUS. Če podpisov slednjih ne bo, bo po njenih besedah vredno razmisleka, ali bi vseeno vložili predlog konstruktivne nezaupnice. Za zamenjavo vlade je po njenih ocenah vedno več razlogov.

"To je najmanj, kar bi tudi sama pričakovala, glede na to, da tudi druge opozicijske stranke prispevamo svoje podpise," je v izjavi novinarjem v DZ povedala Tanja Fajon. Če podpisov poslancev DeSUS ne bo, bo po njenih besedah vredno razmisleka, ali bi vseeno vlagali konstruktivno nezaupnico, a ta trenutek pričakuje 43 podpisov poslancev.

Predsednik DeSUS Karl Erjavec se je sestal tudi s poslanci SD, ki jih je obvestil o pogovorih pred vložitvijo konstruktivne nezaupnice, ki jo stranke Koalicije ustavnega loka (KUL) z Erjavcem kot kandidatom za mandatarja napovedujejo za petek. Poslanci SD se pod predlog nezaupnice še niso podpisali. Po besedah Tanje Fajon bodo v sredo na sestanku zbrali vse podpise. Zagotavlja pa, da podpirajo tako vložitev konstruktivne nezaupnice kot Erjavca.

"A to ni projekt Karla Erjavca, ni projekt enega človeka. Je projekt enakovrednih partnerjev, skupaj bomo sodelovali. Gre za idejo in željo, da zamenjamo to škodljivo vlado," je poudarila.

Razlogov za menjavo vlade je po njenem mnenju veliko. Naštela je neuspešno obvladovanje epidemije covida-19, nedosledne ukrepe, korupcijske afere in nedoslednosti. "Želim si normalizacije odnosov, dosledne in spoštljive komunikacije in da z alternativnim programom, ki ga dajemo na mizo, pokažemo, da smo pripravljeni prevzeti odgovornost," je še dejala Fajon.

Zagotovila je, da ni bojazni, da bi se potencialna vlada KUL sesula sama vase, saj da ne bodo ponavljali napak levosredinskih vlad iz preteklosti. Kot je povedala, so se marsikaj naučili ter v zadnjem obdobju precej izboljšali sodelovanje in vzpostavili zaupanje.

Po njenih ocenah ima KUL zelo dober alternativni program. SD je bila po besedah Tanje Fajon motor programskega delovanja KUL, "imajo svojo strategijo za izhod iz zdravstvene, gospodarske in socialne krize ter jasno vizijo, kako Slovenijo peljati do rednih volitev".

Vodja poslancev SMC Janja Sluga je v izjavi v DZ na vprašanje, ali ostajajo pri odločitvi, da Erjavca ne bodo podprli za mandatarja, dejala, da je bil sklep sveta stranke jasen in da so mu poslanci zavezani slediti. Ali mu dejansko bodo, pa ob tajnem glasovanju težko govori, je navedla.

Na špekulacije, da poslanci ne bi prevzeli glasovnic za tajno glasovanje, pa je dejala, da sklepa o takem ravnanju niso sprejeli. Zato bo tudi sama "zagotovo glasovnico prevzela in tudi glasovala". Glede pritiskov, ki naj bi se vršili na poslance SMC, je dejala, da o tem ne more govoriti, saj se nanjo niso izvajali.