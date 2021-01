Erjavec ima vse štiri podpise poslancev DeSUS: »Nezaupnica bo uspela!«

Karl Erjavec je zatrdil, da bodo poslanci DeSUS prvopodpisani pod predlog nezaupnice vladi Janeza Janše, ki jo bodo vložili v petek

Janez Janša in Karl Erjavec leta 2012

Prvak DeSUS Karl Erjavec je po okoli šesturni razpravi s poslanci DeSUS zvečer sporočil, da so vsi štirje prispevali podpise pod predlog konstruktivne nezaupnice in da ga podpirajo kot kandidata za mandatarja za sestavo nove vlade. Razpravo je označil za odkrito. Verjame, da bo nezaupnica uspela, sam pa prevzema odgovornost za 43 poslanskih glasov.

Erjavec je zatrdil, da bodo poslanci DeSUS prvopodpisani pod predlog nezaupnice vladi Janeza Janše, ki jo bodo vložili v petek. Poleg njihovih pričakuje tudi podpise poslancev opozicijskih LMŠ, SD, Levice in SAB, ki so vključene v Koalicijo ustavnega loka (KUL). Z njimi se bo sestal v sredo, podpise in podporo so mu že zagotovili.

Erjavec je današnjo razpravo s poslanci DeSUS, ki pa izjav ne dajejo, označil kot odprto in odkrito. Spomnil je, da so že dolgo politični sopotniki in stari prijatelji. Zanikal je ter za laž označil grožnje in izsiljevanje poslancev. Poročanje o tem je označil za spine, ki imajo določen namen. "Pogovorili smo se kot pet zrelih možakarjev," je še dodal.

Erjavec verjame, da bo konstruktivna nezaupnica uspela oz. jim bo uspelo oblikovati novo vlado. Tudi če ne bi, pa poslanci DeSUS ne bodo mogli podpirati aktualne vlade in ne bo posebnih posamičnih dogovorov, je opozoril. Če so opozicija, so pač opozicija, sklepi sveta stranke so po njegovih besedah jasni.

Povedal je še, da je bila današnja razprava dolga predvsem zato, ker so analizirali dogodke v DeSUS v lanskem letu. Spomnil je, da so imeli dva kongresa in je bilo potrebno preveriti situacijo na terenu. Podrobno so se pogovorili tudi o tem, kakšen bo status DeSUS v novi vladi. Dogovorili so se, da bi imeli poleg mandatarja še enega ministra. Bo pa to stvar nadaljnjih pogovorov, če bo nezaupnica uspela, je dodal Erjavec. Spomnil je, da potrebujejo tudi glasove iz SMC.