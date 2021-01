Tudi vojaški vrh ZDA obsodil nasilje Trumpovih podpornikov

Celotni štab združenih poveljstev ameriške vojske na čelu z načelnikom, generalom Markom Milleyjem, s skupno izjavo o napadu na kongresno stavbo

Donald Trump in Mark Milley

Celotni štab združenih poveljstev ameriške vojske na čelu z načelnikom, generalom Markom Milleyjem je včeraj v sporočilu vsem pripadnikom oboroženih sil ZDA obsodil vdor podpornikov predsednika ZDA Donalda Trumpa na ameriški kongres pred tednom dni. To je prvi odziv Milleya in poveljnikov vseh rodov ameriške vojske na nasilje v kongresu.

"Nasilno divjanje v Washingtonu 6. januarja je bilo neposreden napad na ameriški kongres, poslopje kongresa in ustavni proces. Svoboda govora in zbiranja ne dajeta nikomur pravice do nasilja, upora in vstaje," je skupaj sporočilo sedem generalov in admiral.

Vsem, ki razmišljajo o tem, da bi še naprej ovirali prenos oblasti s Trumpa na zmagovalca predsedniških volitev 3. novembra Joea Bidna, je vojaški vrh tudi dal jasno vedeti, da to ne bo šlo.

"Joe Biden bo prisegel 20. januarja in bo postal vrhovni poveljnik oboroženih sil. Vsak poskus oviranja ustavnega procesa ni le v nasprotju s tradicijami, vrednotami in prisego, ampak tudi v nasprotju z zakonom," so sporočili poveljniki ameriške vojske. Doslej takšnega sporočila niso še nikoli objavili.

Sporočilo je namenjeno tako širši javnosti kot je tudi opozorilo pripadnikom oboroženih sil. Ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI) namreč preiskuje sume, da je bilo med nasilneži, ki so vdrli v kongres, tudi nekaj aktivnih vojakov.

FBI in tajna služba trenutno razmišljata, ali bo potrebno dodatno preverjanje članov nacionalne garde, ki bodo 20. januarja varovali Bidnovo inavguracijo.

Vdor v ameriški kongres prejšnjo sredo, ki je zahteval pet smrtnih žrtev, je že obsodil vršilec dolžnosti obrambnega ministra ZDA Chris Miller.