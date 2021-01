TV serija o Sex Pistols

Britanski režiser Danny Boyle bo režiral šestdelno televizijsko serijo o legendarni britanski punk skupini

Sex Pistols v Trondheimu leta 1977

Britanski režiser Danny Boyle bo režiral šestdelno televizijsko serijo o legendarni britanski punk skupini Sex Pistols, pri čemer se bo naslonil na knjigo spominov člana Steva Jonesa. Frontmana skupine Johnnyja Rottena bo upodobil mladi igralec Anson Boon, Jonesa pa Toby Wallace. V zasedbi bo med drugim tudi igralka Maisie Williams.

Serija se bo poimenovala po Jonesovi knjigi iz leta 2016 z naslovom Lonely Boy. Pod scenarij za TV serijo se podpisujeta Frank Cottrell Boyce in Craig Pearce. S produkcijo naj bi po pisanju britanskega časnika The Guardian začeli 7. marca.

Po besedah Boylea, ki je med drugim režiral film Trainspotting, je prihod skupine Sex Pistols na glasbeno sceno sredi 70. let minulega stoletja spremenil tako britansko družbo kot kulturo.

Skupina Sex Pistols, ki je bila ustanovljena leta 1975. Najbolj znana je po punk himnah, kot so Anarchy in the UK, God Save the Queen in Pretty Vacant, pa tudi po svojstvenem slogu oblačenja. Izdali so le en studijski album Never Mind The Bollocks, Here's The Sex Pistols (1977), ki ga je ameriška glasbena revija Rolling Stone uvrstila med najboljše albume vseh časov.

Zasedba, ki jo je idejno vodil menedžer Malcolm McLaren, je s pevcem Johnnyjem Rottnom in razvpitim pokojnim basistom Sidom Viciousom desetletja navdihovala mlade po svetu, da se uprejo družbeno-političnim sistemom.

Skupina je razpadla leta 1978, leto zatem je umrl Vicious. Leta 1996 se je zasedba znova zbrala za svetovno turnejo, v sklopu katere je gostovala tudi v ljubljanski Hali Tivoli, nekaj priložnostnih koncertov pa so Sex Pistols izvedli še do leta 2008.