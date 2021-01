V ZDA oblast usmrtila prvo žensko po skoraj sedmih desetletjih

Smrtna kazen

© issiahk.org

V ZDA so danes z injekcijo usmrtili žensko, ki je bila obsojena na smrt, ker je umorila nosečo žensko in ji iz maternice izrezala otroka. To je bila prva usmrtitev ženske po zvezni zakonodaji od leta 1953.

Ameriško ministrstvo za pravosodje je sporočilo, da je bila 52-letna Lisa Montgomery razglašena za mrtvo ob 1.31 po krajevnem času (ob 7.31 po srednjeevropskem času). Usmrtitev so izvršili v zaporu v Terre Haute v zvezni državi Indiana, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vrhovno sodišče ZDA je zeleno luč za usmrtitev Montgomeryjeve prižgalo nekaj ur pred tem kljub pomislekom glede njenega duševnega zdravja.

Vlada predsednika Donalda Trumpa hiti z usmrtitvami pred nastopom mandata novega predsednika ZDA Joea Bidna, ki nasprotuje smrtni kazni in napoveduje njeno ukinitev.

Zagovorniki Montgomeryjeve niso zanikali resnosti njenega zločina - leta 2004 je umorila 23-letno žensko, da bi ukradla njenega otroka, vendar je njena odvetnica Kelley Henry odločitev o usmrtitvi označila za "hudoben, nezakonit in nepotreben prikaz avtoritarne moči".

Usmrtitev so izvršili po dolgotrajnih sodnih postopkih, ki so se končali z odobritvijo vrhovnega sodišča.

gFR-UJhjb70

Montgomery, ki ni mogla imeti otrok, je skrbno izbrala svojo žrtev - 23-letno vzrediteljico psov Bobbie Jo Stinnett in z njo navezala stike po spletu.

Takrat 36-letna Montgomery je pod pretvezo, da bo kupila psa, prišla k Stinnettovi domov, kjer jo je zadavila in ji iz maternice izrezala otroka. Policija jo je naslednji dan aretirala, novorojeno deklico pa vrnila očetu.

Leta 2007 je bila spoznana za krivo in obsojena na smrt.

Njeni zagovorniki so trdili, da je imela Montgomeryj resne težave z duševnim zdravje, ki so izvirale iz zlorab v otroštvu. Menili so, da ni razumela pomena dosojene kazni, kar je prvi pogoj za usmrtitev.